Siamo a un punto decisivo per i mercati, si decide infatti se è iniziata o meno una correzione. La tendenza secondo i nostri algoritmi è ribassista, ma venerdì i prezzi si sono appoggiati ai supporti di breve termine. Quantomeno ci potrebbe essere un rimbalzo fra lunedì e martedì prima di scendere. C’è comunque Wall Street che sembrerebbe avere poche probabilità per risalire oltre martedì. Quando durerà questo ribasso? Ecco gli obiettivi dei mercati internazionali fino alla fine dell’anno sia al rialzo che al ribasso.

L’anno borsistico dovrebbe vedere formare il massimo fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

Le prossime date più importanti, dove si potrebbero formare minimi e massimi relativi e assoluti sono il 29 settembre, il 30 ottobre e il 30 novembre.

Ecco cosa è sucesso fino ad ora alle scadenze dei nostri setup indicati dalle linee verticali rosse e nere.

Obiettivi dei mercati internazionali fino alla fine dell’anno

Ora andremo a calcolare secondo i criteri stabiliti dalle nostre equazioni matematiche quali potrebbero essere gli obiettivi fino al 30 dicembre sia al rialzo che al ribasso. Come al solito, e come ogni previsione, esse andranno monitorate di volta in volta per controllare se il percorso campione stabilito verrà confermato o meno.

Dax Future

Obiettivo massimo da raggiungere entro il 30 dicembre: 17.885/18.200

Massima estensione ribassista che potrebbe essere toccata fino a questa data: 15.100/14.720

Eurostoxx Future

Obiettivo massimo da raggiungere entro il 30 dicembre: 4.955

Massima estensione ribassista che potrebbe essere toccata fino a questa data: 4.040/3.910

Ftse Mib Future

Obiettivo massimo da raggiungere entro il 30 dicembre: fra 33.000 e 34.500

Massima estensione ribassista che potrebbe essere toccata fino a questa data: 26.149

S&P500

Obiettivo massimo da raggiungere entro il 30 dicembre: 4.915/5.055

Massima estensione ribassista che potrebbe essere toccata fino a questa data: 4.126/4.096.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane

