Il futuro del cambio euro dollaro è ancora incerto: i livelli da monitorare con attenzione

Settimane decisive in arrivo per il cambio euro dollaro-proiezionidiborsa.it

Un’altra settimana è passata, ma il futuro del cambio euro dollaro è ancora incerto. Secondo gli esperti interpellati da Reuters, nei prossimi tre mesi il dollaro americano manterrà il suo valore nei confronti della maggior parte delle valute principali. La tenuta dell’economia nazionale rafforza le aspettative che i tassi di interesse rimangano più alti ancora a lungo. Eppure, le posizioni short sul dollaro sono al loro massimo dal maggio 2021. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire da che parte si potrebbe muovere il cambio.

Da notare che la rinnovata forza del dollaro ha coinciso con un’attenuazione della lunga corsa dell’euro nelle ultime settimane – è ancora in rialzo di circa il 2,4% rispetto al dollaro per l’anno in corso – sulla base del consolidamento delle aspettative che la Banca Centrale Europea abbia finito di aumentare i tassi.

Il futuro del cambio euro dollaro è ancora incerto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 4 agosto la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1009, in rialzo dello 0,353% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,05% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma l’ultima seduta della settimana potrebbe avere dato una nuova chance all’euro di ripartire al rialzo. Un forte indizio in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,1101. In questo caso potrebbe essere probabile un nuovo allungo rialzista con nuovi massimi annuali.

Una conferma del ribasso, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 1,0819. In questo caso lo scenario potrebbe essere quello indicato in figura..

Time frame settimanale

Come nel caso giornaliero, la tendenza in corso è ribassista e il livello chiave passa per area 1,08. Sotto questo livello il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 1,11 potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Il Ftse Mib potrebbe essere sull’orlo di un importante ribasso

Stupirà sapere quanto si potrebbe guadagnare adesso con un investimento di 25.000 euro per 24 mesi