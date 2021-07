Dopo un’altra giornata di contrattazione, ecco la view del nostro Ufficio Studi: nuovo rialzo a Wall Street che ora potrebbe accelerare insieme a Google.

Facciamo prima una premessa generale.

I mercati nelle ultime settimane hanno più volte “sbandato” sulle notizie relative all’inflazione e poi su quelle relative alla possibile variante Delta della pandemia. Al momento, ogni ritracciamento è stato comprato a piene mani e questo conferma che in questo momento, le parti in gioco continuano a reputare conveniente l’azionario, nonostante i vari pericoli.

Ad oggi, si allontana sempre più l’ipotesi che in corso ci sia l’anticamera di un forte ribasso per i listini azionari ma meglio essere cauti e attendere le conferme ai vari step.

Livelli da monitorare a fine mese

Inizio di un forte ribasso se la chiusura del mese sarà inferiore a:

Dow Jones

33.271

Nasdaq C.

13.548

S&P 500

4.164

Ecco invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di venerdì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.556.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.498.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.331.

Nuovo rialzo a Wall Street che ora potrebbe accelerare insieme a Google

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 luglio al prezzo di 2.568,43. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.586,53.

Il titolo dal mese di gennaio di quest’anno è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni..

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 2.389, di breve a 2.469, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2.650/2.789 e poi 3.000 dollari per azione. Per chi volesse comprare il titolo nella giornata odierna, può applicare e attenersi gli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.