Il frutto estivo che cresce spontaneamente e che abbassa il colesterolo e depura il sangue

Può capitare, passeggiando tra le campagne, di imbattersi in cespugli carichi di bacche scure e succose. Si tratta di un arbusto che nasce e cresce spontaneamente (soprattutto nei luoghi freddi di montagna) e che regala grappoli pendenti carichi di frutti. È la pianta del ribes nero (Ribes Nigrum), le cui bacche sono facilmente riconoscibili per il sapore leggermente acidulo e il profumo intenso. Le piante di ribes – che possono anche essere coltivate – offrono raccolti generosi: un cespuglio di media altezza (2 mt) può produrre fino a 5 kg di frutti! Una vera manna dal cielo, da mangiare fresca o da usare come base per marmellate, sciroppi, liquori o succulenti ghiaccioli.

A questo piccolo frutto, il cui colore ricorda quello dell’inchiostro, vanno riconosciute molteplici virtù benefiche. Bacche e parti verdi, ad esempio, sono un concentrato di vitamina C che aiutano a modulare la risposta immunitaria. La storia narra addirittura che, nel Regno Unito, durante la Seconda guerra mondiale, il succo di ribes nero venisse distribuito gratuitamente tra i bambini. Questo frutto, infatti, era la principale fonte di vitamina C in un periodo in cui la guerra aveva bloccato l’importazione di alimenti dal resto d’Europa, tra cui le arance. Una tradizione ancora molto presente nella cultura anglosassone, in cui il “blackcurrant cordial” gode di un’eccezionale popolarità.

Recenti studi hanno, inoltre dimostrato, che l’olio di ribes nero aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. I semi, infatti, contengono grandi quantità di acidi grassi insaturi, della serie Omega 3 e 6, che hanno un’azione antinfiammatoria, antiaggregante piastrinica e vasodilatatrice. Assumere l’olio ricavato dai semi di ribes nero, inoltre, non solo abbassa i livelli di colesterolo. Qualche goccia di olio massaggiata sul viso aiuta a distendere le rughe e a nutrire le pelli secche e delicate.

Del ribes sono utili non solo le bacche, ma anche le foglie. L’infuso di foglie di ribes nero (ottenuto lasciando bollire una manciata di foglie per 5 minuti) depura il sangue e i reni dalle tossine. Un modo naturale per prevenire la formazione della renella.

