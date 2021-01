A Wall Street stiamo osservando con attenzione alcuni titoli e fra questi Alphabet sottovalutata del 53% e impostata al rialzo in attesa della trimestrale.

Quando si parla di storie di successo sui mercati azionari non può non pensare anche a Google, società che fornisce servizi di pubblicità online in tutto il Mondo.

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 1.830,79. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1.699 ed il massimo a 1.934,86. Nel 2020, invece, ha segnato il minimo a 1.013,54 ed il massimo a 1.847,20. La performance degli ultimi anni è stata davvero straordinaria, infatti i prezzi sono passati da 569,99 del 2014 ai prezzi attuali, con un rendimento del +221,19%.

Cosa attendere per il breve e lungo termine?

Dal punto di vista dei dati di bilancio:

gli utili dovrebbero crescere del 13,76% all’anno e sono cresciuti del 9,4% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (46 giudizi) esprimono un giudizio Buy con target medio a 1.960,78. I nostri calcoli invece, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, stimano un prezzo di fair value intorno a 2.795 dollari per azione.

Alphabet sottovalutata del 53% e impostata al rialzo in attesa della trimestrale

Questo rialzo degli ultimi anni è destinato a continuare? La sottovalutazione dei prezzi attuali rispetto ai bilanci degli ultimi anni e alle previsioni sugli utili futuri, potrà continuare? La nostra strategia di investimento ci fa ritenere che questo titolo potrà continuare a dare grandi soddisfazioni ai propri azionisti sia nel breve che nel medio lungo termine.

Il nostro consiglio operativo



Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 1.497/1.723

area di massimo 2.500/2.795

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura mensile il livello di 1.699, il titolo punterà nei prossimi 12 mesi in area 2.500/2.795 dollari per azione. Comprare quindi con stop loss a 1.698.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Come al solito si procederà per step.