In vista dell’estate, tagliamoci i capelli, ma non scegliendo le solite scalature e sfilature. I capelli corti devono puntare sull’originalità, per esaltare il proprio look. Sui tagli corti quest’anno ci sono in giro acconciature nuove, lievissime. O super geometriche, blunt bob d’impatto. Che giocano con le ciocche, con tagli sfrangiati, con capelli arrotolati su sé stessi, ingarbugliati. Che esaltano e accentuano le ondulazioni.

Ecco i nuovi tagli capelli, lasciamoci ispirare dalle straordinarie acconciature delle star nelle serie Tv contemporanee e in costume di Netflix.

Atmosfere della campagna inglese

Per i capelli che si fermano appena sotto le orecchie, caliamoci nell’atmosfera dell’Inghilterra. Gli anni durante il regno di Giorgio V, la vita aristocratica nelle tenute di campagna dello Yorkshire. Sentiamoci come nobildonne accudite dagli indispensabili domestici della serie Tv “Downtown Abbey”.

Osiamo acconciature un po’ retrò, in cui i capelli sembrano vivere di vita propria. Come se sfuggissero alla gravità, refrattari a spazzole e pettini. L’effetto spettinato talvolta risulta più vincente di quello perfetto. Se si abbinano luci e colori, insieme danno vita a magnifici riflessi.

L’arte dell’equilibrio

Tagli ribelli, acconciature intrecciate, onde sofisticate e create ad arte. Tagli e pieghe perfetti.

Ogni settimana incrociamo in televisione strane casalinghe, donne in carriera, mogli insicure. Seguiamo le gesta di manager terribili che devono sempre essere all’altezza della situazione. L’apparente vita perfetta della serie Tv “Big Little Lies” è messa a dura prova da molte situazioni.

Ecco le loro acconciature, tutte da provare. Caschetti color platino, pixie cut color vino, tagli cortissimi rosso fragola. È qualche arditezza verde menta giocata sulla nuca e sulla fronte.

Alcuni tagli, seppur geometrici, con frange oblique o appuntite al centro, diventano molto più dinamici. Bisogna giocare sui colori dinamici, sui colori chiari e le sfumature lievi, dal platino al rosa.

Per chi ama il vintage, i colori vincenti sono quelli dei metalli primari più costosi, come oro e rame. Le chiome lunghe, di sera, diventano affascinanti sculture sulla testa. Alte, vaporose, semplici o elaborate, grazie a intrecci eleganti o arditi.