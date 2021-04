Coltivare da sé i propri ortaggi è un sacrificio giustificato dalla qualità dei prodotti raccolti. Far crescere autonomamente frutta e ortaggi garantisce l’assenza di trattamenti poco naturali e una grande soddisfazione. Tuttavia è un enorme spreco ignorare queste cose che consentono di risparmiare tempo e fatica nell’orto. Molto spesso il sacrificio e la dedizione non sono sufficienti a massimizzare il proprio raccolto. Ecco allora cosa sapere su questa tecnica di coltivazione che sbalordisce molti agricoltori.

La coltivazione di compagnia

Esattamente come accade con i fiori, anche coltivare alcuni ortaggi vicino ad altri è in grado di garantire ottimi o pessimi risultati. Questo è il principio alla base della coltivazione di compagnia. Questa tecnica sfrutta l’influenza positiva o negativa che ogni pianta ha su quelle vicine. Gli ortaggi non sono esenti da questa straordinaria magia della natura. Conoscere allora tutti questi effetti positivi o negativi è fondamentale per massimizzare la produzione.

Carote, cetriolo e zucca

Poiché è un enorme spreco ignorare queste cose che consentono di risparmiare tempo e fatica nell’orto ecco subito come rimediare. Le carote ricevono influenza positiva da ortaggi come il pomodoro, le cipolle o i porri. Al contrario è preferibile collocarle lontano da ravanello e pastinaca.

La zucca ama stare vicino al mais ma ben lontana dalle patate. Il cetriolo invece riceve l’influsso positivo del cavolo rapa o della lattuga e bisogna piantarlo lontano dalle patate e preferibilmente dalle piante aromatiche.

Asparagi, sedano e lattuga

Gli asparagi vanno collocati vicino a pomodoro e prezzemolo ma lontano dalla cipolla e dall’aglio. È preferibile tenere lontano il sedano dalla gran parte delle piante fiorite. Esso invece beneficia della presenza di fagioli e cetrioli. Suggeriamo di piantare la lattuga in prossimità dei broccoli o del cavolo cinese, ma lontana dal sedano.

Patate, cipolle e pomodori

Bisogna collocare le patate accanto ai piselli e lontane da zucca, pomodoro e carote. Le cipolle odiano la vicinanza con i legumi e beneficiano della gran parte degli ortaggi come peperoni, cetrioli e barbabietole. In ultimo i pomodori, da collocare vicino alle rose del giardino o a sedano e broccoli. Meglio invece tenere lontani i pomodori da rosmarino e aneto.

