Per avviarci all’estate in salute ed energia, alleniamoci strategicamente in primavera. La stagione è appena iniziata, alternando sole e pioggia. Ma non perdiamoci d’animo: sfoggiamo nuance coloratissime e vitaminiche all’aperto, non appena smette di diluviare.

L’ora dell’allenamento è perfetta per valorizzare la nostra bellezza, con l’outfit giusto però. Noi della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa consigliamo di rinnovare, con i colori di stagione, la nostra collezione moda per il fitness, alternando tute e felpe a short, top, mini dress e accessori tecnologici tutti da provare.

Sulla strada in versione pink

Glamour e fitness, sfoggiamo una moda coloratissima per il work out. Non c’è niente di meglio del ciclismo per combattere la depressione. La bicicletta migliora l’umore, tiene a bada il peso corporeo. La strada diventa una palestra a cielo aperto e ci permette di scaricare lo stress.

I pantaloncini e la canotta o la t-shirt tecnica sono in colori decisamente femminili: rosa fragola, arancio lilla. Abbiniamoli con un casco arancio, occhiali a specchio hi tech con montatura fucsia. La bici è coloratissima e bianca. Divertiamoci con una goPro sul manubrio o sul casco e un orologio tecno chic che ci calcola le calorie perse.

Per le amanti del corpo libero, il must di stagione sono i leggins colorati con tagli e colori strategici nelle nuance rosa e azzurro, verde salvia, grigio e giallo, verde pistacchio, viola e lilla.

La corda è l’attrezzo più importante da portare in un parco per tonificare braccia, gambe, addominali e glutei. Se l’obiettivo è quello di svegliare i muscoli, il salto con la corda è l’ideale, a patto di esercitarsi per almeno trenta minuti.

Ripartiamo con il jogging

Per rafforzare il sistema immunitario abbracciamo la pratica yoga, che migliora la flessibilità. Top, leggins e calzini sono obbligatori, ma è comodissima anche la tuta intera con bretelle che si ferma alla caviglia.

Bene i colori neutri, nero, bianco e grigio. Ma osiamo anche il rosso geranio e il color vino. Per chi deve dimagrire il jogging è l’unica soluzione. Abbassa i rischi di ipertensione, favorisce la resistenza, brucia i grassi e fa scendere la bilancia. Leggins, felpa, cuffia di cotone o fascia sono l’abbigliamento più comodo. Indispensabili le scarpe a tomaia morbidissima e traspirante, con appoggio a effetto gel. E il marsupio per riporre telefono, chiavi e auricolare.

L’outfit giusto per godersi la partita

Per concentrarsi ecco il tennis, lo sport migliore per favorire l’autocontrollo e la concentrazione. Una minigonna antracite, oppure rosa a portafoglio, con canotta a bretelle incrociate sulla schiena, è ideale per godersi la partita.

Portiamo la mini anche con un paio di leggins, nelle mattinate frizzanti. Per chi ama concentrarsi sul benessere del corpo e della mente negli gli spazi aperti, è ora di ripartire col trekking. Riduce l’ansia, ci regala delle viste impareggiabili, è uno sport completo che offre benefici a tutto il corpo.

Vestiamoci di colori freddi nelle tonalità dell’azzurro se vogliamo sentirci leggere come l’aria. Non dimentichiamo il giubbino antivento, la borraccia, un orologio hi-tech per misurare le distanze e dislivelli. E naturalmente gli occhiali a specchio.