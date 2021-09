Se siamo alla ricerca di un lavoro e abbiamo solo il diploma questo annuncio fa per noi. In tanti in questo periodo vogliono o devono trovare un nuovo lavoro. Sicuramente la stabilità è tra le caratteristiche ricercate, ma sappiamo bene che ci troviamo in un periodo critico. Quindi anche un contratto a tempo determinato è davvero un’occasione da non perdere. Tra le diverse posizioni aperte ecco che spunta questa offerta di lavoro da parte di Amazon da cogliere al volo.

Da tenere d’occhio anche l’apertura di nuovi stabilimenti

Sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro di Amazon si può trovare davvero di tutto. Sono tante le figure richieste dal colosso dell’e-commerce più famoso al Mondo. Se viviamo nei pressi di Chieti, ad esempio, possiamo candidarci per lavorare allo stabilimento di San Salvo. L’azienda ha comunicato la prossima apertura e a breve si apriranno anche le candidature. Per i posti manageriali ci sono già i riferimenti, per quanto riguarda gli operatori di magazzino si dovrà aspettare il 2022.

Nuove opportunità di lavoro da Amazon con solo il diploma e anche da casa

Ma come ricercare le posizioni più adatte al nostro curriculum? Bisognerà accedere all’area dedicata sul sito di Amazon. Basterà consultare l’offerta di lavoro che ci interessa e registrarsi sulla piattaforma Amazon Jobs. Con l’aiuto dei filtri a sinistra della pagina si possono selezionare Paese e mansione. Ma anche filtrare le offerte di lavoro per tipologia: lavoro da casa, aziendale e altre voci. In questo modo è più semplice restringere la cerchia delle offerte di lavoro senza perdere tempo a leggerle tutte.

Un’opportunità molto ghiotta è sicuramente la posizione di Virtual Customer Service Shipping&Delivery Associate. Una posizione a tempo determinato ma in telelavoro, molto comoda per chi preferisce lavorare da casa. I requisiti minimi sono il diploma di scuola superiore e la conoscenza di software per email e Internet. Attenzione però, perché si dovrà avere una connessione internet stabile ad alta velocità. Per quanto riguarda le mansioni, si tratta in pratica di un servizio clienti via mail, chat o telefono. Tra le competenze richieste c’è ovviamente un’ottima capacità di comunicazione.

Ecco quindi le nuove opportunità di lavoro da Amazon con solo il diploma e anche da casa. Chi è alla ricerca di un lavoro da fare anche da casa ora sa di questa possibilità. Se le posizioni aperte al momento non rispecchiano le nostre esigenze basterà tenere d’occhio il sito. Amazon offre nuove opportunità di lavoro con un’incredibile frequenza.

