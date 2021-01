Amazon è associata al corriere che bussa, l’acquisto che arriva e l’ego soddisfatto. E ancor di più durante il lockdown il mitico corriere è diventato l’amico atteso. In realtà è solo il terminale di un lavoro certosino e tecnologico gestito dai centri di smistamento e dalle persone che lo muovono.

Proiezionidiborsa, in questa sede, vuole segnalare l’occasione offerta dal colosso dell’e-commerce. Infatti sono in arrivo 1.100 assunzioni a tempo indeterminato grazie ad Amazon e investimenti da 230 milioni.

Lo scopo di Amazon, da sempre, è essere l’azienda più incentrata sul cliente nel mondo, la piattaforma dove i clienti possono trovare tutto ciò che desiderano. Uno lavoro davvero ben riuscito! Ma oltre a mettere al primo posto i clienti, Amazon mette al primo posto i suoi dipendenti. Basti leggere su Amazon jobs tutte le opportunità e i benefit previsti per dipendenti, membri della loro famiglia, inclusi partner, conviventi e loro figli.

Ma non solo assunzioni. Amazon investe nuovamente in Italia, 230 milioni di euro che si aggiungeranno ai 5,8 miliardi già stanziati nel nostro Paese negli ultimi 10 anni.

Amazon annuncia l’apertura di due centri di smistamento in Italia, in particolare ad Agognate, in provincia di Novara, e a Spilamberto, in provincia di Modena. Ciò comporterà, entro il 2021, nuove importanti opportunità lavorative per migliaia di italiani.

ProiezionidiBorsa informa i Lettori di queste opportunità in arrivo grazie al colosso mondiale di e-commerce, che ha deciso di investire ancora nel nostro Bel Paese. Il centro di smistamento nel modenese sarà il secondo aperto da Amazon in Emilia Romagna ed il terzo di questo tipo a livello nazionale. Da solo, creerà 200 posti di lavoro. Mentre il centro di distribuzione, nel novarese, creerà ulteriori 900 posti di lavoro entro il 2024. Saranno in tutto 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato che si realizzeranno nel nostro Paese, entro tre anni, grazie ad Amazon.

