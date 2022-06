Basta una briciola caduta a terra in un punto difficilmente raggiungibile dietro la cucina o una goccia di succo a terra. Anche solo una piccola distrazione e in poco tempo le formiche compaiono a infestarci casa. Le troviamo facilmente vicino al bidone della spazzatura dell’organico, ma anche lungo le pareti esterne di casa, fino ad arrivare in salotto, alla ricerca di cibo.

È importantissimo cercare di prevenire la loro comparsa facendo molta attenzione alle pulizie di casa. Evitiamo sempre di lasciare piatti sporchi nel lavello per molto tempo e passiamo spesso l’aspirapolvere. Inoltre, controlliamo sempre il bidone della spazzatura, aggiungiamo del sale per evitare che i liquidi fuoriescano dalla busta. Ma è anche vero che, alcune volte, può capitare di ritrovarsele in casa senza alcun apparente motivo.

Al posto di borotalco e cannella, liberiamoci delle formiche in casa una volta per tutte con questo efficace rimedio

È importante, quindi, capire come liberarsene in fretta, magari senza utilizzare prodotti tossici. Non solo per evitare di inquinare ma soprattutto per preservare animali o bambini che girano per casa.

Tra i rimedi della nonna più utilizzati troviamo sicuramente il borotalco, la polvere di caffè o altre spezie. Queste polveri dovrebbero tenere lontano le formiche grazie al loro odore forte e pungente. Ma avremo sicuramente notato che non sempre si rivelano efficaci. Il più delle volte, mischiando queste polveri con qualcosa di zuccherino, rischiamo di attirare altre formiche.

Un rimedio ecologico e veramente efficace

Un ottimo modo per liberarsi di questi fastidiosi insetti che sono sempre troppi è utilizzare il percarbonato di sodio. Questo prodotto è alla base di molti detergenti sbiancanti ecocompatibili e di detergenti per la pulizia. Si vende in genere in polvere, ma si può trovare anche in cristalli da polverizzare. Mischiamo 2 cucchiai di percarbonato di sodio con mezzo cucchiaino di marmellata o miele.

In questo modo avremo la trappola perfetta, le formiche verranno attirate dalle sostanze zuccherine. La speranza è che non solo mangino la polvere di percarbonato, ma che la portino anche nel formicaio. In questo modo ci libereremo delle formiche in un attimo. Dopodiché, possiamo utilizzarlo anche come repellente, disponendo qualche mucchiettino di polvere nei punti critici. Volendo, possiamo aggiungere qualche goccia di limone o spezie come la cannella che terranno lontani anche altri animaletti.

Quindi, al posto di borotalco e cannella, liberiamoci delle formiche con questa pratica soluzione. Il percarbonato di sodio è davvero un composto molto versatile e utilissimo in casa. Possiamo usarlo per le normali pulizie di pavimenti e per sbiancare le fughe, ad esempio. Ma è molto utile anche per liberarsi dello sporco più ostinato su tantissimi tipi di superfici.

