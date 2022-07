Nuove assunzioni di diplomati in Ferrovie dello Stato per oltre 32 offerte di lavoro anche a tempo indeterminato

Cresce di giorno in giorno la lista degli annunci di lavoro in Ferrovie dello Stato, con le ultime aggiunte che risalgono a venerdì 8 luglio. Tanta varietà nei profili ricercati, sia per ruolo che per requisiti richiesti. Così come non mancano opportunità per candidati senior, non sono da meno le posizioni per giovani senza esperienza da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le posizioni aperte

Con contratto a tempo indeterminato Ferrovie assume diplomati e laureati. Questo in specifici ambiti per il ruolo di “Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili”. Questi sono ingegneria civile, per l’ambiente e il territorio, architettura e edile-architettura. Mansioni previste sono il controllo dei lavori in cantiere, fornire supporto al Direttore Lavori, predisporre la documentazione su lavori e contabilità. I candidati selezionati dovranno, inoltre, aggiornare la Piattaforma Costruzioni.

Oltre al possesso di uno dei titoli di studio indicati sopra, si richiedono un’esperienza pregressa di almeno 3 anni, un’ottima conoscenza dei processi di costruzione. E ancora, la conoscenza del pacchetto Office e di MS Project, della metodologia BIM e della lingua inglese di livello almeno B2. Si richiede, inoltre, la piena disponibilità a frequenti trasferte sul territorio. L’offerta di lavoro scade il 17 luglio 2022.

Nuove assunzioni di diplomati senza esperienza in Ferrovie dello Stato per l’annuncio “Trenitalia: Capitreno e Customer Advisors”. Le risorse selezionate saranno inserite in un percorso professionalizzante specializzato. Come capotreno, le stesse diventeranno l’immagine dell’azienda per i passeggeri, garante del rispetto degli standard qualitativi a bordo. Saranno il punto di riferimenti per i viaggiatori e, pertanto, dovranno essere in grado di informare la clientela in modo chiaro e professionale.

Nel ruolo di customer advisor, diventeranno il punto di riferimento dei viaggiatori in stazione. Saranno, pertanto, incaricati di accogliere ed informare la clientela e svolgere attività di promozione e vendita dei servizi dell’azienda. Nel caso dell’annuncio nella regione Marche, il termine massimo per inviare candidatura è fissato per il 15 luglio 2022.

Nuove assunzioni di diplomati in Ferrovie dello Stato per oltre 32 offerte di lavoro anche a tempo indeterminato

I restanti e numerosi profili disponibili, altrettanto interessanti, sono consultabili sulla piattaforma di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere. Per altre opportunità di lavoro per diplomati, ricordiamo che sono disponibili diverse posizioni in Primark, catena di abbigliamento internazionale.

Lettura consigliata

Come trovare lavoro all’estero in Paesi come Svizzera, Germania e Austria grazie al gigantesco portale di EURES