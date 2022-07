Requisiti accessibili e tanta varietà per le nuove opportunità lavorative in questa catena di abbigliamento

Tanta scelta e anche con contratto a tempo indeterminato per Primark, catena specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori. Si ricercano risorse, con o senza esperienza, da assumere nei punti vendita del Gruppo, presenti su gran parte del territorio italiano. Non mancano all’appello gli annunci di lavoro in formula full time, oltre che part time, e possibilità di stage formativo con il fine dell’assunzione.

Assunzioni anche a tempo indeterminato

Punti forti delle offerte di lavoro di Primark sono requisiti accessibili e tanta varietà, viste le 4 pagine di annunci sulla pagina dedicata. Iniziamo dalle opportunità per “Addetto/a alle vendite”. Le risorse selezionate si occuperanno dell’accoglienza della clientela, delle operazioni di cassa e di assicurare il continuo riassortimento del reparto. Necessari per lo svolgimento delle mansioni sono l’attitudine al servizio clienti e al lavorare in team. Seguono flessibilità, passione per il settore della moda, determinazione e buone capacità di apprendimento.

Il contratto di assunzione previsto è a tempo determinato e in formula part time 20 ore. In via preferenziale, ma non strettamente necessario, si richiede il possesso di esperienza pregressa. Per il ruolo di “Addetto/a alle vendite” sono disponibili anche annunci di stage formativi, con turni dal lunedì alla domenica tra le 7:00 del mattino e le 22:00. Il totale di ore settimanali richiesto è 30.

Con contratto a tempo indeterminato è disponibile l’offerta di lavoro per “Allievo Store Manager” su Milano. I candidati selezionati dovranno guidare il proprio team, occuparsi della gestione del reparto in ambito commerciale, controllare lo stock ed effettuare ordini di grande mole. Infine, dovrà assicurare il rispetto degli standard espositivi e del servizio. Si ricercano persone determinate e orientate al risultato per diventare in futuro “Store Manager”. Dinamicità e proattività, esperienza pregressa di almeno 2 anni nel mondo del Retail e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale chiudono il quadro dei requisiti.

Sempre nell’ambito delle trasferte, Primark assicura un compenso aggiuntivo fino a 800 euro lordi mensili a seconda della destinazione.

Requisiti accessibili e tanta varietà per le nuove offerte di lavoro in questa catena di abbigliamento

Per avere una panoramica completa sulle offerte di lavoro disponibili per il Gruppo, consultiamo la pagina dedicata presente sul sito ufficiale. Sempre in ambito lavorativo, se l’idea di lavorare fuori casa ci entusiasma, in Svizzera sono disponibili annunci fino a 4.500 euro al mese.

