A ridosso del 5 luglio, scadenza del nostro setup annuale, e data dove gli swing del nostro frattale previsionale dovrebbero riportarsi al rialzo, si sono formati dei pattern che potrebbero avvalorare queste ipotesi. Da domani inizia una settimana decisiva in tal senso e i livelli da monitorare con attenzione, saranno i minimi che si sono formati fra giovedì e venerdì scorso.

Una chiusura giornaliera inferiore a questi livelli inizierebbe a mettere in seria crisi lo scenario rialzista che si è formato nel breve termine.

Essi sono Biogen, Biomarin Pharmaceutical e Coca Cola. Questi sono 3 titoli che a Wall Street potrebbero continuare a salire.

Ci sono frattanto i titoli guida Amazon, Apple, JPMorgan Microsoft, Netflix, e i bancari più importanti che continuano a mostrare forza ribassista.

3 titoli che a Wall Street hanno probabilmente lasciato il minimo alle spalle

Biogen, ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 218,80 dollari in rialzo dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Le stime degli analisti (32 giudizi) prezzano il titolo intorno a 242,44 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 188,54, i prezzi potrebbero continuare a salire di lungo termine.

Biomarin Pharmaceutical, ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 89,02 dollari in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta precedente. Le stime degli analisti (21 giudizi) prezzano il titolo intorno a 113,60 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 70,73, i prezzi potrebbero continuare a salire di lungo termine.

Coca Cola (NYSE:KO), ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 63,14 dollari in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Le stime degli analisti (25 giudizi) prezzano il titolo intorno a 70,11 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 58,25, i prezzi potrebbero continuare a salire di lungo termine.

