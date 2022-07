Pochi sanno che in questo caso è consentito sostare sulla corsia di emergenza senza rischiare alcuna multa o sanzione

Il Codice della Strada ha come primo obiettivo quello di garantire la sicurezza degli utenti della strada. Per questo sanziona alcune violazioni in maniera molto pesante. In particolare, si tratta di quelle violazioni che mettono in grave pericolo la salute delle persone.

Non solo, punisce severamente anche chi circola con un veicolo senza assicurazione. Infatti, se la persona che causa l’incidente non avesse un’assicurazione e nemmeno denaro a sufficienza per pagare i danni, le conseguenze ricadrebbero sul danneggiato. La legge vuole evitare che chi subisce un danno sia costretto a pagare per gli errori altrui.

Il Codice della Strada non prevede solo divieti per comportamenti che mettono a rischio la salute altrui. Il Codice prevede anche regole organizzative, che servono a garantire un ordinato svolgimento del traffico. Un esempio di questo lo troviamo all’articolo 157 del Codice. Questa norma disciplina l’arresto, la fermata e la sosta.

L’arresto è l’interruzione della marcia del veicolo giustificato da esigenze legate alla circolazione; si può fare l’esempio della coda al semaforo o del traffico. La fermata, invece, è la sospensione temporanea della marcia anche in un area dove, normalmente, non è ammessa la sosta.

La fermata serve a far salire o scendere delle persone oppure per esigenze di brevissima durata. Il Codice, però, prevede che il conducente in fermata non debba, comunque, intralciare la circolazione e debba essere pronto a ripartire.

Abbiamo, poi, la sosta, cioè la sospensione della marcia, che si protrae per un tempo più lungo. Il conducente in questo caso si può allontanare dal veicolo. Si pensi al classico parcheggio.

Infine, esiste un particolare tipo di sosta chiamata “sosta di emergenza”. Questa è l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inutilizzabile per avaria oppure il conducente debba fermarsi per malessere fisico. L’articolo 157 indica esattamente dove fermata e sosta siano consentite, altrimenti prevede una multa.

La precisazione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19170 del 2012, ha chiarito meglio il concetto di sosta di emergenza. Infatti, in caso di malessere o di inutilizzabilità del veicolo, il conducente può sostare sulla corsia di emergenza non rischiando la multa. La Corte ha parificato la stanchezza al malore.

Pochi sanno che in questo caso è consentito sostare, dunque, secondo la Corte ci si può fermare sulla corsia di emergenza per stanchezza. Questo al fine di evitare il famoso colpo di sonno, una condizione che potrebbe far perdere il controllo del veicolo ed essere potenzialmente fatale. Dunque, il conducente particolarmente stanco, che fa una sosta sulla corsia di emergenza, non rischia nulla.

