Sogniamo di lavorare fuori Italia nel breve o nel lungo termine? Viene in nostro aiuto il quasi sconosciuto e immenso portale di annunci di lavoro di EURES, rete europea di servizi per l’impiego. È coordinata direttamente dalla Commissione Europea e la sua banca dati contiene migliaia e migliaia di annunci. Senza considerare alcun filtro di lingua o nazione, il numero di offerte di lavoro disponibili al momento è 4.105.350.

Come funziona il portale EURES

Ricercando in rete “EURES offerte di lavoro” potremo visualizzare nei primi risultati la pagina “Trova un lavoro”. Attraverso questa potremo accedere alla piattaforma per visualizzare tutti gli annunci disponibili in Europa.

Come trovare lavoro all’estero? Grazie alla barra di ricerca in primo piano potremo ricercare le offerte per titolo o per Paese di preferenza. Scorrendo poco sotto, troveremo ulteriori filtri su Luogo, con tutte le nazioni selezionabili, Settore e Professioni. Noteremo sin da subito che il ruolo di assistente alle vendite è il più richiesto, ossia quello avente più annunci collegati.

Una volta effettuata la prima ricerca sul portale, a sinistra se da PC o in alto se da smartphone, troveremo la sezione Filtri. Ci ritornerà utilissima per ricercare gli annunci secondo preferenze a volte difficili da esprimere in una normale ricerca. I filtri presenti sono per data di pubblicazione, orario di lavoro, lingua, settore, livello di istruzione, esperienza professionale e tipo di contratto. Grazie a quest’ultima opzione, potremo esprimere la nostra scelta sulla durata del periodo lavorativo, come ad esempio stagionale o temporaneo.

Come trovare lavoro all’estero in Paesi come Svizzera, Germania e Austria grazie al gigantesco portale di EURES

Da ciò che apprendiamo dal portale di EURES, c’è tanta richiesta in Europea per candidati che sappiano parlare la lingua inglese. Non sono da meno gli annunci con requisito di lingua tedesca, olandese e francese. Con preferenza lingua italiana sono soltanto 27 le offerte di lavoro disponibili e solo in Italia. Per visualizzare le posizioni aperte nel dettaglio, visitiamo la piattaforma dedicata al seguente riferimento.

Per opportunità lavorative dai requisiti accessibili in Italia ricordiamo che sono ancora attivi gli annunci per una grande catena di abbigliamento. Grazie alla vasta disponibilità dei punti vendita sul territorio italiano, le offerte riescono a coprire tantissime zone.

