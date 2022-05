Le Zone a Traffico Limitato sono l’incubo degli automobilisti nelle grandi città. Oltre al traffico, quindi, si deve fare i conti anche con le ZTL in cui possono accedere solo determinati veicoli. I meno inquinanti, quelli dei residenti o quelli di chi ha acquistato il ticket di accesso. In tutti gli altri casi per chi viola il limite di traffico nella ZTL è prevista una sanzione che può essere anche molto salata. Viene elevata la multa fino a 332 euro, infatti, per questa violazione.

Multa ZTL a quanto ammonta e quando è possibile la riduzione

Chi viola il divieto di circolazione in ZTL si vedrà elevare una sanzione da 83 a 332 euro. A questa cifra, poi, si devono aggiungere 14,20 euro per le spese di identificazione a partire dalla targa. Per chi paga entro 5 giorni da quando si riceve il verbale c’è la riduzione della somma del 30%. Importante da sapere, inoltre, è che questa violazione, scarsamente pericolosa, non comporta tagli dei punti patente.

La sanzione viene elevata tramite riconoscimento da parte di sistemi automatici posti ai varchi di accesso nella zona. In alcuni casi, però, l’avente diritto all’accesso non viene riconosciuto ed è necessario presentare richiesta di annullamento. O ricorso con ottime possibilità di successo. È il caso, ad esempio, che in auto sia presente un disabile che, sia come passeggero che come conducente, ha sempre diritto all’accesso alla ZTL.

La multa fino a 332 euro per chi commette questa violazione del Codice della Strada in questi casi è annullabile

In prossimità dei varchi di accesso della ZTL dovrebbe essere posta segnaletica stradale che indichi l’inizio della zona. In questo modo l’automobilista ha tempo e modo di scegliere una diversa direzione da prendere senza commettere violazioni. Se la segnaletica è poco chiara, però, è possibile fare ricorso presso il Giudice di Pace. Tra l’altro anche se la distanza tra segnaletica e telecamera è inferiore agli 80 metri l’automobilista può chiedere l’annullamento della sanzione.

In altri casi si è ottenuto l’annullamento della multa ZTL per la mancata omologazione dei dispositivi impiegati nella rilevazione. Ma come si deve procedere se si pensa di aver ricevuto una multa ingiusta? Contro le multe ZTL si può inviare un’istanza in autotutela all’Ente che ha accertato la violazione. Si deve allegare all’istanza tutta la documentazione necessaria a supportare le proprie ragioni. Attenzione, però. In questo caso se l’Ente non risponde o non accetta la richiesta di annullamento, si può presentare ricorso vero e proprio. Si ricorda che si può procedere con:

il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla segnalazione della multa;

il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica.

