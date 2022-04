Chissà se le previsioni delle stelle si sono avverate a Pasqua per questi segni che avrebbero dovuto navigare nell’oro. I nostri Lettori, forse ancora di più le Lettrici sanno quanto sia difficile effettuare delle previsioni abbastanza reali di una materia così “fumosa”. Ma, come sosteniamo sempre, l’oroscopo oltre a essere una curiosità e una lettura simpatica può essere anche un motivatore psicologico. Vedersi tra i segni top del momento, potrebbe darci una spinta in più verso traguardi importanti. Ma andiamo a vedere cosa accadrà a maggio per questi 5 segni che saranno protagonisti nel bene e nel male.

Scorpione e Bilancia sulla linea di porta

Per usare un paragone calcistico, maggio sarà un mese da mettersi sulla linea di porta per Scorpione e Bilancia. Della serie: primo non prenderle per cercare di limitare i danni. Per entrambi i segni, infatti le stelle non prevedono un mese all’insegna delle soddisfazioni. In modo particolare, entrando nei dettagli:

la Bilancia dovrà stare attenta ai contratti, alle collaborazioni e a tutti gli accordi economici e finanziari che potrebbero causare perdite e uscite di denaro impreviste;

per lo Scorpione è un momento particolarmente teso, con tante arrabbiature sia a casa che sul lavoro. E, proprio a livello professionale, potrebbero esserci delle ricadute importanti, causate dalle tensioni personali.

Pronosticati tra i grandissimi protagonisti del 2022 questi 3 segni vivranno un maggio da record mentre Scorpione e Bilancia rischiano perdite economiche importanti

Dopo una Pasqua vissuta in maniera abbastanza normale, l’Ariete torna a sfidare tutto e tutti. Avrà un potentissimo alleato nel mese di maggio, che si chiama Sole. In grado non solo di illuminare la via del successo, ma di riscaldare anche i cuori a livello amoroso. Avevamo preannunciato delle importanti novità in arrivo e maggio sembrerebbe essere proprio il mese della svolta.

Torna assoluto protagonista anche il Toro. Finora sulle montagne russe, con parecchi saliscendi sia nella fortuna che nell’amore. Tuttavia il prossimo mese di maggio sembra finalmente eliminare le nuvole e far tornare il cielo completamente sereno. Previste entrate economiche interessanti, ma soprattutto per i single, l’incontro di una persona che potrebbe cambiare la vita.

Torna a ruggire anche il Leone

Pronosticati tra i grandissimi protagonisti del 2002, quindi Ariete e Toro saranno in linea con le previsioni, insieme al Leone. In campo lavorativo gli ultimi mesi sono stati parecchio stressanti e dedicati soprattutto alla semina. Sembrerebbe essere finalmente arrivato anche il momento della raccolta, che potrebbe essere particolarmente copiosa. Ma attenzione anche alle notizie in arrivo da parte di Cupido. Potrebbe infatti partire la freccia dell’amore per moltissimi single alla ricerca dell’anima gemella. E, a proposito di cuore e amore, perché non approfittare del nostro suggerimento di viaggio, alla scoperta del lago più romantico d’Italia.

Lettura consigliata

Lo chiamano il lago del cuore per la sua forma incredibile che sembra attirare tutti gli innamorati d’Italia