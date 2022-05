Far fronte all’aumento dei prezzi del carburante, del cibo e della materie prime non è facile. L’inflazione corre sempre di più e anche se si tratta di una situazione, speriamo, temporanea, difficile far fronte alla perdita del potere di acquisto. Soprattutto per dipendenti e pensionati. E proprio per questo motivo il Governo ha stanziato con il Decreto Aiuti 14 miliardi di euro per sostenere le famiglie ed aiutarle a superare la crisi acuita dalla guerra in Ucraina. Sarà stanziato, quindi, un Bonus di 200 euro oltre alla quattordicesima che spetterà ai pensionati. Fino a 855 euro in più con la pensione di luglio, ma solo a questi pensionati.

Bonus di 200 euro, cos’è e a chi spetta

Si tratta di un intervento del Governo straordinario che sarà riconosciuto una sola volta destinato a chi ha redditi da lavoro e da pensione. Per chi percepisce pensione, però, è bene sottolineare che il Bonus sarà riconosciuto solo per trattamenti previdenziali. Non lo riceveranno, quindi, coloro che sono titolari di pensione di invalidità civile o assegno sociale.

Anche per quanto riguarda i titolari di pensione previdenziale il Bonus 200 euro non sarà riconosciuto a tutti. Il Governo ha fissato un limite reddituale oltre il quale la somma non verrà riconosciuta. In sostanza il Bonus 200 euro sarà riconosciuto solo ai pensionati che hanno un reddito annuo che non supera i 35.000 euro.

Fino a 855 euro in più per i pensionati con l’assegno di luglio grazie a questo nuovo Bonus in arrivo

Un Bonus, quindi, che riguarderà una larga platea di beneficiari e che per i pensionati sarà liquidato con la pensione. Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, sembrerebbe che la cifra aggiuntiva sarà caricata sulla pensione di luglio 2022. Questa non può che essere una buona notizia per i pensionati che si troveranno ad avere un maxi assegno fra un paio di mesi.

Da tenere presente, infatti, che solitamente con la pensione di luglio viene liquidata anche la quattordicesima. Ovviamente solo agli aventi diritto, ovvero i pensionati che non hanno un reddito superiore ai 13.633,1 euro. Per chi non ha redditi superiori a due volte il trattamento minimo INPS luglio si prospetta un mese ricco. Visto che potrà portare ad avere entrate abbastanza cospicue.

Per chi percepisce la quattordicesima, infatti, si prospetta una cifra variabile dai 556 agli 855 euro. Per chi percepisce la quattordicesima di importo massimo, 655 euro l’anno, spetteranno sulla pensione di luglio 855 euro in più. Precisiamo, infine, che per ricevere il Bonus di 200 euro non occorre presentare domanda. Come non è necessario farlo neanche per avere diritto alla mensilità aggiuntiva.

Lettura consigliata

La pensione minima di 524 euro che viene riconosciuta con la reversibilità e con il trattamento di vecchiaia spetta anche con queste misure