Tantissime offerte di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato con possibilità di candidatura immediata. Dalla lista degli oltre 40 annunci di lavoro spuntano opportunità sia per diplomati senza esperienza che laureati in ambiti specifici. La scadenza per l’invio delle candidature varia di offerta in offerta, per la data di pubblicazione delle stesse e non solo.

Assunzione a tempo indeterminato

C’è posto per tutti, visti i numerosi profili disponibili. Vediamo di seguito alcuni esempi. Risale al 31 maggio 2022 la data di pubblicazione per l’annuncio “Assistente lavori realizzazione opere tecnologiche”. In questa veste si ricercano candidati in possesso del diploma di istituto tecnico o di una laurea in ambito industriale e/o telecomunicazioni. Sono richieste, inoltre, conoscenze dei sistemi di ingegneria ferroviaria, dei sistemi Windows e del pacchetto Office. Chiudono il quadro la conoscenza della lingua inglese, la disponibilità alle trasferte e un’esperienza pregressa di almeno 4 anni. Le risorse selezionate verranno inserite in Italferr.

Ferrovie dello Stato assume con contratto a tempo determinato candidati nel ruolo di “Addetto Gestione Contratti”. Per avere buone possibilità di essere selezionati, questi devono essere in possesso di una laurea magistrale in economia e commercio o aziendale. Sono accettate anche lauree magistrali in altri ambiti, a patto che riguardino il campo economico. Seguono conoscenze della contrattualistica e della lingua inglese. Non deve mancare un’esperienza di almeno tre anni. Infine, completano il profilo attitudine al lavoro in team e l’orientamento al cliente, capacità relazionali, problem solving, proattività, determinazione e orientamento al risultato. C’è tempo fino al giorno 8 giugno 2022 per inviare candidatura.

C’è posto per tutti in Ferrovie dello Stato grazie ai nuovissimi 40 annunci di lavoro in scadenza

Altra offerta di lavoro disponibile per diplomati da assumere a tempo indeterminato riguarda il ruolo di “Addetto Gestione Manutenzione Flotta”. Completano il profilo la conoscenza delle procedure di produzione del servizio ferroviario, una buona conoscenza del pacchetto Office e la disponibilità a lavorare su turni. È richiesta un’esperienza pregressa in ambito manutenzione ferroviaria o gestione flotta. La lista completa degli annunci di lavoro è disponibile sulla piattaforma dedicata di Ferrovie dello Stato.

Ricordiamo che sono tutt’ora disponibili 30 posizioni nella ristorazione accessibili anche con la licenza media. L’esperienza pregressa non è strettamente necessaria.

