Tutti speriamo che il domani ci porti novità e grandi sorprese positive, incrociamo puntualmente le dita augurandoci che la ruota giri finalmente dalla nostra parte.

È per questo che puntualmente guardiamo le previsioni per quanto concerne lo zodiaco, per controllare se ci dovessero essere delle buone nuove che ci attendono.

Il solo fatto di leggere notizie positive circa il nostro segno zodiacale ci riempie di fiducia e ci fa cominciare le giornate con un sorriso. Ebbene, sembrano essercene per diversi segni che potranno godere del favore di due pianeti d’eccezione.

Infatti Marte favorirà ancora il fortunatissimo Ariete, ma Venere sorriderà a qualcun altro.

Toro e Ariete alla grande

Marte è il Pianeta dell’impulsività e della grinta, e non potrebbe avere altro domicilio all’infuori dell’Ariete. Dal 25 maggio torna nella sua residenza con l’intenzione di rimanerci a lungo e di dare qualche spinta al suo favorito.

La fortuna ha già ricoperto d’oro l’Ariete assieme ad altri segni, ma sembra proprio non volerlo abbandonare. Seppure con fasi alterne, quest’anno per lui si sta rivelando spettacolare e giugno non sarà da meno.

Marte amplifica la sua energia e lo rende davvero imbattibile e inarrivabile. La sua è una corsa sfrenata verso il successo che lo porterà a scalare grandi vette. È il momento di seguire i propri impulsi e lasciarsi guidare dagli stessi, tanto a coprire le spalle vi è il fidato alleato Marte.

Dall’altra parte a godere della potenza di un altro Pianeta vi è il Toro. Infatti, ad accompagnarlo per buona parte del mese di giugno ci pensa la dolce compagnia di Venere, Pianeta dell’amore.

Il Toro ritroverà tutte le certezze di coppia e potrebbe addirittura pensare di compiere qualche passo in avanti con la propria fiamma. Il periodo è propizio anche per qualche colpo di testa dettato dal cuore.

Marte favorirà ancora il fortunatissimo Ariete, ma Venere in Toro porta rivincite in amore e grandi passioni a due segni finora sfortunati

La presenza di Venere nel Toro, però, porterà grandi vantaggi anche agli altri due segni di Terra: Capricorno e Vergine. C’è da dire che gli ultimi periodi sono stati abbastanza sottotono e, seppure vi siano stati degli alti, ancor di più vi sono stati dei bassi.

Il Capricorno single, assorbito dalle proprie ambizioni, non ha proprio avuto voglia di guardarsi attorno. Non più reattivo quello accoppiato, che ha completamente dimenticato di avere un partner. In ambedue i casi torna molto più reattivo e una dolcezza insolita potrebbe spingerlo a grandi dimostrazioni d’amore.

La Vergine viene da un periodo in cui si è sentita incompresa e in cui ha subito profonde delusioni. Che si trovi in coppia o meno, ha innalzato attorno a sé una vera e propria cinta muraria.

Venere, però, le fa mollare lo scudo di protezione dietro il quale si trova e la rende pronta a lasciarsi finalmente andare, nonostante le ferite subite.

Saranno la passione e i sentimenti a guidare le sue prossime mosse e a condurla verso la felicità.

Lettura consigliata

Oltre all’ascendente anche il discendente influenza passione e amore tra i segni zodiacali e si calcola così