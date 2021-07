Quest’oggi, fare il pieno di vitamine e di antiossidanti è davvero facile grazie a questo abbinamento di 2 cibi davvero squisiti. Inoltre, non tutti lo sanno ma anche una semplice insalata può aiutarci nella lotta contro l’invecchiamento e i radicali liberi.

L’alimentazione, in generale, svolge un ruolo fondamentale nella cura del nostro organismo.

Per questo motivo anche una semplice insalatona estiva può diventare una fonte importante di vitamine e antiossidanti. Basta scegliere e abbinare i cibi giusti per creare un tripudio di gusto e benessere.

Ad esempio, queste 11 verdure amatissime sono le migliori per proteggere il cuore e combattere ipertensione e colesterolo.

Questi, invece, sono i 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

Infine, è conveniente mangiare 25-29 g al giorno di questi alimenti amatissimi riduce il diabete, l’infarto e altre patologie.

Questi 2 alimenti estivi e buonissimi sono una bomba contro radicali liberi e invecchiamento

Per combattere radicali liberi e contrastare l’invecchiamento molti esperti consigliano di abbinare fagiolini e pomodorini insieme. Un connubio perfetto ricco di gusto ma anche di vitamine e sali minerali.

Per portare in tavola un piatto non solo squisito ma anche ricco di proprietà si potrebbe realizzare un’insalatona facile e veloce.

Gli esperti consigliano di bollire 400 g di fagiolini e 4 patate piccole in acqua salata. Poi, in una ciotola inserire 250 g di tonno sott’olio. Aggiungere i fagiolini e le patate a pezzetti e mescolare. Tagliare a metà 500 g di pomodorini ciliegia e unirli agli altri ingredienti.

Per rendere più completo il piatto tagliare a cubetti 250 g di feta e mescolarli con un paio di cucchiai di pesto di basilico. A questo punto, un paio di foglie di basilico per decorare ed il piatto è servito. Buono, fresco e ricco di proprietà, grazie a questi 2 alimenti estivi e buonissimi sono una bomba contro radicali liberi e invecchiamento.

Una prelibatezza da provare subito. Buona ma anche bella, ideale da offrire a pranzi o a cene con amici e parenti.