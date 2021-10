Il mese di novembre è alle porte e quest’anno si apre con un ponte lungo e festaiolo. Per i segni zodiacali il nuovo mese prevede dei cambi a volta anche radicali rispetto al mese di ottobre. Senza alcun dubbio potremmo dire che novembre sarà un mese travolgente per questi segni zodiacali traboccanti di denaro e fortuna.

Siamo negli ultimi giorni di ottobre e qualche segno può ancora ricevere delle ottime notizie. Ottobre è il mese della Bilancia che il 23 ha già ceduto lo scettro allo Scorpione. Un segno spesso frainteso e che dovrebbe essere riconsiderato per i molti aspetti positivi. Dotato di sensualità e fortuna avrà il Sole a fargli compagnia a novembre.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il Sole in Scorpione

Il Sole rappresenta l’astro principale dello zodiaco, la fonte della luce e della vita. Quando entra in un segno lo rafforza e lo sostiene con il suo calore. La sua luce attraversa e illumina tutti gli aspetti del segno e fra questi la sua naturale tendenza alla fortuna.

Lo Scorpione è così il primo segno fortunato di questo mese di novembre. Oltre al Sole, a far crescere la prosperità di questo segno, ci saranno anche 3 pianeti favorevoli: Venere, Mercurio e Marte. Venere aumenta la fortuna da prendere al volo senza lasciarsela scappare. Mercurio aiuta nel benessere che viene dal lavoro e dal saper fare affari con gli altri. Marte dona impulso e mette l’acceleratore alla voglia di riuscire. Con questi 3 pianeti a favore lo Scorpione non avrà altro che l’imbarazzo della scelta su dove far valere la sua fortuna.

Il Capricorno

Questo segno è in genere molto attento al denaro perché sa bene che guadagnarlo costa fatica. Venere e Mercurio saranno presenti in questo segno durante il mese di novembre. Il Capricorno potrà così respirare e rilassarsi un poco, dopo qualche disavventura ottobrina. Sicuramente qualche buona notizia lavorativa arriva con Mercurio. La presenza di Venere lo accompagnerà in amore ma potrà anche stregare la sua fortuna, spingendolo a vincere la sua naturale prudenza con il denaro. Come si dice, la fortuna è di chi la cerca, perciò pensiamo alla grande.

Novembre sarà un mese travolgente per questi segni zodiacali traboccanti di denaro e fortuna

Il Sagittario è il terzo segno dei più fortunati. Il suo rapporto con il denaro lo porta a voler affermarsi nella vita. Se ci riesce allora mostra anche la sua prodigalità, altrimenti resta attento quasi a contare il centesimo. Tuttavia in questo mese la presenza di Venere lo addolcirà un pochino e gli permetterà di saper godere di quello che possiede. Il giorno 23, inoltre, il Sole dallo Scorpione passa proprio in Sagittario e in quel momento vale tentare la fortuna. Venere e Sole lo aiuteranno a realizzare delle cose interessanti.

Cogliamo l’occasione dell’arrivo di novembre per riscaldare con un po’ di luce dorata questo mese autunnale.