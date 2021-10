Dopo un rialzo settimanale di oltre il 25% durante la prima settimana di agosto (Qual è stato il miglior titolo azionario della settimana e quale potrebbe essere il suo futuro?) le quotazioni hanno iniziato una lunga fase laterale compresa tra i livelli 3,72 euro e 4,02 euro (II obiettivo di prezzo). Fase laterale caratterizzata da bassissimi volumi rispetto alla settimana dell’exploit rialzista. Si parla, infatti, di un controvalore settimanale scambiato sul titolo inferiore ai 50.000 euro. Questa cosa ha provocato forti escursioni di prezzo potenzialmente molto pericolose per il rendimento degli investimenti. Il rischio, infatti, di rimanere incastrati in un repentino cambio di tendenza è molto elevato.

In questi casi si consiglia di non inseguire il mercato, ma di aspettarlo. Nel senso di attendere che vengano superati determinati livelli chiave oltre i quali la probabilità che l’inversione sia duratura è molto elevata. Ecco quali sono i livelli chiave da monitorare sul titolo Circle per capire quando uscirà dalla fase laterale.

Nel caso specifico di Neosperience la rottura di uno dei due livelli indicati precedentemente (3,72 euro e 4,02 euro) sarebbe un segnale molto chiaro e inequivocabile. Un indizio in tal senso potrebbe arrivare anche da un segnale di acquisto/vendita del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Al momento, infatti, questi indicatori sono completamente in posizione neutrale.

Le prossime settimane, quindi, potrebbe essere decisive per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Tra i principali punti di forza di Circle ricordiamo soltanto le prospettive di crescita futura degli utili e la solidità finanziaria. Elementi che, entrambi, potrebbero garantire un rialzo delle azioni di questo titolo azionario.

Per gli analisti che coprono il titolo Circle il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

I livelli chiave da monitorare sul titolo Circle per capire quando uscirà dalla fase laterale: le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 28 ottobre in ribasso del 2,06% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 3,80 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è formalmente rialzista, ma come detto in precedenza tutto dipende da cosa accadrà in prossimità dei livelli indicati.

Al rialzo, il prossimo obiettivo si trova in area 4,52 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, il titolo potrebbe andare a ritestare area 3 euro.