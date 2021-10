Ottobre volge al termine sempre con qualche novità che ci riguarda e che accompagna i segni zodiacali. Questo mese in cui ci sono stati diversi cambiamenti con gli astri, ne apporta ancora alcuni che non vanno trascurati. Allora facciamo attenzione a questi segni fortunatissimi che potranno ricevere ottime notizie nell’ultima parte d’ottobre.

Il 20 ottobre nei cieli fisici ed astrali entra la luna piena, chiamata anche luna del cacciatore. Proprio in questo periodo anticamente i cacciatori americani uscivano per procacciarsi selvaggina. Facevano le riserve per l’inverno rigido e povero di alimenti. Anche noi andiamo a caccia dei segni fortunati di questo periodo.

Arriva la luna piena in Ariete

Per lo zodiaco è la prima luna piena di un nuovo ciclo e allora l’aria comincia ad essere infuocata. In particolare nel segno dell’Ariete la luna si trova opposta al pianeta Marte, cosa che indica conflitto. Sarà l’avvicinarsi dell’inverno che porta un po’ di nervosismo, ma il segno dell’Ariete dovrà ben gestire la sua sensibilità. Potrebbe far uscire un po’ di vapore caldo dalle sue narici, al contrario bisogna evitare di infiammarsi subito. Gestendo bene questa sua energia, potrà trarne profitto investendola con successo.

Attenzione a questi segni fortunatissimi che potranno ricevere ottime notizie nell’ultima parte d’ottobre

Il 23 ottobre il Sole entra nello Scorpione regalandogli fino al 22 novembre un po’ di fortuna. Non che ne abbia bisogno particolarmente, visto che è già considerato un segno baciato dalla fortuna, soprattutto nel campo economico. Se c’è una cosa che manca a questo segno è la paura. Aiutato dal suo intuito infallibile certamente potrà mettere a segno qualche buon colpo. In questi giorni anche i segni con ascendente in Scorpione riceveranno una simpatica ventata di colore e di fortuna.

Acquario

Le persone nate sotto questo segno sono particolarmente fortunate in questo mese di ottobre, avendo ricevuto finora l’aiuto di diversi pianeti. Sta a loro cercare di profittare ancora di questo vento favorevole con un ultimo colpo di reni.

Toro

Il pianeta Giove avanza verso la costellazione del Toro, avvicinandosi e influenzando positivamente la fortuna. Non bisogna lasciarsi scappare l’occasione di puntare su qualche progetto che possa far scintille. Bisogna fare solo attenzione quando Marte a fine mese entra in Scorpione, un segno contrario. Manteniamo i nostri propositi difendendoli da chi ce li vuol rubare.

I Gemelli

In quanto segno d’aria, sarà aiutato un po’ dalla presenza di Giove in Capricorno. Giove invia i suoi effetti positivi e i Gemelli riusciranno a far quadrare i conti a fine mese, riuscendo a farsi anche un piccolo regalo. Tuttavia con il Sole in Scorpione le influenze cambiano, soprattutto a fine mese con l’entrata in scena di Saturno.

Questa ultima parte del mese di ottobre sembra un po’ sfocata, ma ci permette di creare una maggiore chiarezza e mettere meglio a fuoco i nostri obiettivi. C’è sempre la possibilità per ogni segno di impiegare gli straordinari numeri dedicati per farli valere nella fortuna.