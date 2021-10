Tutti desiderano una casa libera da qualsiasi problema di umidità. Questa, come una presenza silenziosa, cresce e si accumula senza che ce ne accorgiamo. A lungo andare genera anche grossi problemi e perciò è bene provvedere a eliminarla in tempo. Tuttavia, fra le varie soluzioni disponibili contro umidità e muffe di muri e pavimenti in molti dimenticano questo efficacissimo rimedio fai da te.

Come si forma l’umidità

L’umidità non è altro che vapore acqueo che cresce e si accumula nell’aria. Se in casa non trova una via d’uscita, allora comincia a posarsi lentamente sulle pareti. Ma l’umidità si accumula anche sui vestiti, entra nei cassetti e negli armadi. Si può eliminare semplicemente facendo arieggiare la casa per qualche minuto ogni giorno. Si evita così la più pericolosa formazione di muffa, che potrebbe avere delle conseguenze sulla salute.

Le spore della muffa si staccano dalle pareti ed entrano in circolo nell’aria. Noi le inaliamo attraverso la respirazione. Potrebbero così scatenare allergie ed essere fastidiose ai soggetti asmatici. Inoltre secondo il Ministero della Salute c’è relazione tra la tosse dei bambini sia di giorno sia di notte e la presenza di muffe in casa. Per questo motivo è molto importante riuscire ad eliminarla.

Vari tipi di umidità in casa

Fra i tanti tipi di umidità ne esiste uno che richiede una particolare attenzione. L’umidità di risalita sale direttamente dal terreno e s’infiltra nei muri per apparire in casa. Contro di essa c’è bisogno di un intervento specializzato.

Nei casi in cui l’umidità sia già ad uno stadio avanzato, certamente l’acquisto di un deumidificatore d’aria sarebbe la scelta più opportuna. Si riuscirebbe così a mantenere il tasso d’umidità ai giusti valori, cioè al 50%, per una temperatura di 20 gradi.

Contro umidità e muffe di muri e pavimenti in molti dimenticano questo efficacissimo rimedio fai da te

Tra le tante soluzioni fai da te ce ne sono un paio abbastanza efficaci e simili.

Una di questa è l’uso del semplice sale da cucina a pezzatura grossa. Il sale ha un forte potere di assorbire il vapore acqueo. Utilizziamo il seguente sistema.

Calcoliamo che per una stanza di altezza media e dalle dimensioni del pavimento di 5m x 5m, possiamo utilizzare 150 gr di sale. Lo mettiamo nel frigorifero per 10 ore e poi lo versiamo in un recipiente, come una bottiglia d’acqua in plastica tagliata a metà. Posizioniamo la bottiglia nella stanza umida e il sale farà il suo piccolo miracolo assorbente.

Dopo 3 giorni, basta mettere il sale nel forno a 50 gradi per 15 minuti, ed elimineremo l’umidità accumulata. Sarà così pronto di nuovo. Questo utilizzo e riutilizzo del sale potrà durare per 4 o 5 volte, poi bisognerà sostituirlo.

Il cloruro di calcio

Un’altra soluzione è il cloruro di calcio, un sale ad alto potere assorbente, più del precedente. Si vende anche provvisto di una vaschetta dove cade l’acqua che assorbe dall’aria. Pur essendo efficacissimo, tuttavia richiede una certa attenzione di utilizzo. È infatti un irritante e va utilizzato con mani esperte e tenuto lontano dai bambini e animali. Potrebbe avere anche un’azione corrosiva sui metalli. Certamente una soluzione molto efficace ma su cui porre attenzione.