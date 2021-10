Siamo quasi arrivati al mese di novembre e per qualche segno zodiacale gli ultimi giorni di ottobre abbandoneranno le difficoltà che hanno ricevuto. Il mese autunnale per eccellenza comincia in modo diverso e tutti i segni che hanno sofferto prima, potranno godere di nuovi influssi astrali. Per questo motivo, novembre accoglie a braccia aperte questi 3 segni baciati dalla fortuna e dall’amore dopo un ottobre tormentato.

Nel cielo dello zodiaco le cose cambiano in continuazione e se un mese si soffre è possibile che il successivo sia più favorevole. Capita proprio così per questi 3 segni che gioieranno nel mese di novembre. Ottobre non è stato un mese facile e varie difficoltà si sono incontrate negli affari e anche nell’amore. Vediamo allora come si presenta novembre.

Lo Scorpione

Questo segno non è stato particolarmente felice nel mese di ottobre, tuttavia a partire dal giorno 23 ottobre il Sole è entrato nel segno. Questo significa che tutti i suoi aspetti saranno illuminati da questa presenza gloriosa che è il Sole. Gli uomini e le donne dello Scorpione vedranno così aumentare le loro possibilità nel campo degli affari e avranno più soldi a disposizione perché saranno aiutati dai pianeti Mercurio e Marte. Mercurio infatti non se ne sta a guardare e cercherà di procacciare buone possibilità economiche e lavorative per questo segno.

Per quanto riguarda l’amore anche il pianeta Venere che ne è la regina, accarezzerà e darà più fiducia allo stanco Scorpione. Quelli di questo segno troveranno così nuove risorse per vivere più intensamente il loro rapporto di coppia.

Il Capricorno

Forse è il segno che più di altri ha subito la presenza contrastante di Giove e Saturno, che lo hanno indebolito e non poco, ma ora con l’arrivo di novembre potrà riprendersi alla grande. Il Capricorno è un segno che si butta con tutto il cuore nelle cose e Venere, che sarà presente nel suo segno, cercherà di dargli una mano. Troverà così la felicità tanto attesa che lo aspetta al varco.

Anche se il Capricorno è un segno molto prudente con il denaro, il mese di novembre gli permetterà di fare un salto di qualità e di tentare anche la fortuna.

I Pesci hanno sempre avuto un rapporto un po’ difficile con il denaro, soprattutto per quanto riguarda la capacità di investirlo. Questo dipende dalla loro incertezza di base quando c’è da prendere una decisione. Tuttavia questo mese di novembre li aiuterà a essere più stabili e quindi a trovare delle soluzioni appropriate per dei buoni affari.

I pesci sono anche dotati di una grande immaginazione e riescono a cogliere sempre nuove opportunità. Tutto questo li aiuterà a creare un rapporto amoroso ricco di suggestioni e sarà molto apprezzato dal partner. Il mese di novembre si prospetta così ricco di tante buone possibilità per questo segno.

