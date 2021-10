Oggi inizia il lungo ponte che ci porterà verso i primi tre giorni di riposo del nostro anno lavorativo. Secondo il calendario cristiano stiamo festeggiando i giorni dedicati a tutti i santi, ma abbiamo anche l’occasione di andare a trovare i nostri defunti al cimitero. All’interno di questo periodo però è anche presente una giornata in cui ci si traveste e in cui si pensa che i morti possano tornare in vita. Per questo oggi proviamo a spiegare qual è il collegamento fra queste tre festività completamente diverse. Raccontiamo infatti qual è la vera storia dietro ad Halloween e al primo di novembre secondo leggenda e tradizione. Ecco infatti qual è la verità che si nasconde dietro alla notte più paurosa dell’anno.

La vera storia dietro ad Halloween e al primo di novembre secondo leggenda e tradizione

Generalmente si pensa che la festività di Halloween abbia avuto origine sul suolo americano. Questo invece è il luogo in cui è diventata famosa, commerciale e anche a tratti macabra. Infatti essa ha avuto origine dalla popolazione dei Celti, precisamente in area irlandese, ma risulta essere autoctona anche in altri luoghi. Ad esempio anche in Italia: infatti nessuno lo immagina, ma questa è la regione perfetta per immergersi nell’atmosfera di Halloween e Ognissanti. Generalmente però in Irlanda avvenivano delle grandi feste in occasione della fine del raccolto e dell’inizio della stagione fredda. In questo periodo si pensava che le anime potessero ritornare sulla terra. La festa secondo alcuni studiosi può però essere collegata anche ad alcuni eventi dell’antica Roma, ovvero i Parentalia, dei riti dedicati alla dea della vegetazione, Pomona. L’avvento del Cristianesimo vide di cattivo occhio questa usanza e tentò di eradicarla. Non riuscendoci, inserì il giorno dopo la festa dedicata ai santi. Però questa eredità rimase talmente forte che il 2 di novembre rimane ancora oggi dedicato ai morti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’etimologia del nome

Halloween è la crasi della frase “All Hallow Even”, ovvero “la notte di tutti gli spiriti sacri”. Si dice però che sia una storpiatura del verbo “to hallow”, ovvero scavare. Questo farebbe riferimento all’azione, ancora oggi molto in voga, di svuotare la zucca della sua polpa. Infatti molti per celebrare la notte fra il 31 ottobre e il primo di novembre inseriscono al suo interno un cerino, intagliando sulla superficie esterna una forma che ricorda un volto. Questa consuetudine si ricollega alla figura di Jack ‘O-Lantern, spiegata in “La vera storia dietro alla zucca di Halloween”.

Approfondimento

Tre imperdibili libri per passare la notte di Halloween assorbiti da un’appassionante storia dell’orrore