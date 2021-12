Le feste stanno arrivando e alcuni di noi passeranno molto tempo davanti ai fornelli. Secondo la tradizione, il Natale è una festa da trascorrere in famiglia.

Chi di noi ha ospiti durante le feste sta già pensando al menù. Se non vogliamo portare a tavola il solito e banale primo piatto, oggi abbiamo la ricetta perfetta.

Infatti non lasagne o cannelloni, ma è questo il cremoso primo piatto che spopolerà a Natale conquistando grandi e piccini.

Sebbene queste 2 pietanze siano tradizionali e senza tempo, possiamo provare dei piatti alternativi altrettanto golosi. Non servono grandi preparazioni ed ore di tempo, ma soltanto una buona idea per portare a tavola un menù davvero eccezionale.

Ad esempio, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

In alternativa, abbiamo svelato che non broccoli o spinaci, ma le patate cucinate così conquisteranno tutti a Natale perché sono degne dei migliori ristoranti.

Oppure altro che merluzzo o salmone, è la spatola cucinata così lo stuzzicante secondo piatto che conquisterà tutti a Natale.

Dopo aver dato dei suggerimenti su piatti semplici da realizzare ma diversi dal solito, scopriamo insieme come preparare questo primo piatto.

Ingredienti

220 g di farina 00;

500 ml di latte;

60 ml di olio di semi;

300 g di radicchio;

mezza cipolla;

1 spicchio d’aglio;

mezzo bicchiere di vino rosso;

3 cucchiai di olio evo;

50 g di noci;

un pizzico di curcuma;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, prepariamo il composto delle crespelle. Pertanto, in una ciotola mettiamo il sale, la curcuma e due terzi dell’olio di semi a disposizione. Aggiungiamo la farina lasciandone da parte un cucchiaio generoso che ci servirà successivamente. Facciamo scaldare 300 millilitri di latte senza farlo bollire ed uniamolo al composto. Amalgamiamo il tutto fino ad ottenere una pastella senza grumi.

Ora facciamo cuocere le nostre crespelle. Spennelliamo dell’olio di semi in una padella antiaderente e facciamola scaldare. Versiamo un mestolo di pastella lentamente al centro della padella cercando di darle una forma piuttosto rotonda. Facciamole cuocere 2 minuti per parte e adagiamole sul piatto.

Passiamo al ripieno delle crespelle. Sbucciamo uno spicchio d’aglio e facciamolo rosolare in padella insieme all’olio extravergine d’oliva. Tagliamo a pezzetti la cipolla e facciamola rosolare. Dopo aver lavato il radicchio, tagliamolo a striscette ed uniamolo al soffritto. Eliminiamo lo spicchio d’aglio ed aggiungiamo il vino. Facciamolo stufare per bene, saliamo e spegniamo la fiamma.

Per concludere, prepariamo la crema di noci. Facciamo scaldare 200 millilitri di latte in un pentolino. In un altro tegame a fiamma moderata uniamo la farina e l’olio rimasti mescolando continuamente. Dopo qualche minuto, aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando sempre. Quando inizia bollire abbassiamo la fiamma e continuiamo a mescolare per un paio di minuti. Saliamo e pepiamo a piacere ed aggiungiamo le noci tritate grossolanamente.

Farciamo le crespelle con un cucchiaio generoso di salsa alle noci ed uno di radicchio. Chiudiamole delicatamente a triangolo e serviamole ancora tiepide.