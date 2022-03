Abbiamo recentemente visto come il nostro Governo si sia impegnato in un piano di eco investimenti a lungo raggio. Non ci riferiamo ai vari Bonus casa, ma a quelli per cambiare la macchina. Sono previsti infatti anche incentivi abbastanza sostanziosi per tutti coloro che vorranno cambiare la macchina entro il 2030. Passando direttamente alle vetture ibride, ma con la possibilità attualmente allo studio anche di convertire il motore presente nella macchina. Proprio in questi giorni con il volo del prezzo della benzina, chi ha recentemente investito nell’auto elettrica, ha fatto proprio un bell’affare. Attenzione che per gli appassionati di auto, ma anche di tv, c’è un’importante novità in arrivo dal Giappone. Una sinergia tra aziende di primissimo livello che potrebbe davvero rivoluzionare il mercato dell’auto. Notizia bomba per gli appassionati di TV che potrebbero vedere così il proprio marchio preferito impegnato anche in una vettura di qualità.

Ancora al top del settore tv

Parlando fatalità sempre di Bonus, magari abbiamo approfittato anche di quello TV. Che ricordiamo è ancora attivo e non necessita di alcun reddito, se non la semplice rottamazione di un televisore di casa. Tra i marchi storici e prestigiosi, Sony svolge ancora la parte del leone. Si colloca, è vero, nella fascia delle televisioni più costose, ma la qualità dell’immagine rimane sempre unica. Investire in una televisione della Sony, senza nulla togliere alla concorrenza, significa comunque puntare alla qualità. Nonostante altri marchi come Samsung ed LG stiano facendo davvero bene. Proprio Sony si occuperà della parte elettronica di un altro colosso del Sol Levante.

Notizia bomba per gli appassionati di TV con questo marchio prestigioso pronto a collaborare nel settore auto e con una delle case più famose

Entro il 2040 una delle case automobilistiche più importanti del Mondo, la giapponese Honda ha annunciato la produzione esclusivamente di auto elettriche. Per non sbagliare nulla e presentarsi concorrenziale, si è affidata proprio alla partnership con Sony. Non si tratta solo di notizie, ma l’accordo tra le 2 prestigiose aziende è già stato stipulato recentemente a Las Vegas. Così facendo, Honda potrà dedicarsi esclusivamente alla parte meccanica, lasciando a un rinomato colosso del software come Sony la parte elettronica. Il lancio delle prime vetture Honda-Sony è previsto entro il 2025 e potrebbe davvero segnare un nuovo inizio per il settore auto, profondamente colpito dalle varie crisi.

