Ci siamo quasi, le giornate si sono allungate e le temperature stanno aumentando gradualmente. L’ora di riporre nell’armadio maglioni, giacche pesanti e cappotti è quasi giunta e siamo al settimo cielo.

Basta nasconderci dentro piumini voluminosi che ci fanno sembrare goffe e poco femminili. È ora di tirare fuori il blazer, il trench o la giacca primaverile regina del 2022, la finanziera. Con i capospalla possiamo dirci a posto, ma cosa indossare sotto per entrare nello stato d’animo primaverile?

La prima risposta che ci viene in mente è certamente vestitini, di ogni genere e forma. Fantastici da abbinare alle sneakers per un look più sportivo e incredibile sopra una bella decolleté. Ma quali modelli si adattano di più al nostro fisico facendoci sembrare più belle?

Ecco quali vestiti primaverili indossare ora che arriva il bel tempo per valorizzare il fisico e slanciare la figura

L’errore più comune quando si ha un po’ di pancetta o chiletto di troppo da nascondere è sempre lo stesso. Si opta per vestiti informi “a sacco” che invece di farci un favore ci allargano soltanto. Dimentichiamoceli e scegliamo uno tra questi modelli.

La tendenza primavera 2022

Ecco che questo modello si sta facendo strada tra gli abiti all’ultimo grido, il taglio a tulipano. Facile capire perché viene chiamato così, la forma di questo vestito è a tulipano ribaltato. Più stretto sulle spalle fino al punto vita, si allarga sui fianchi per restringersi verso l’orlo.

Una sorta di palloncino ma molto più sinuoso e raffinato. Questo modello è perfetto per nascondere fianchi larghi e culotte de cheval, ma attenzione ai polpacci. Questo abito è consigliato per chi ha caviglie e polpacci sottili e rigorosamente con i tacchi.

Un abito dal taglio dritto ma non a cassa? Optiamo per i modelli a “T”, una sorta di maglietta lunga. Ma grazie alle doppie maniche un po’ a balze ingrandisce le spalle e dona armonia alla figura. Comodo per tutti i giorni, possiamo abbinarlo a stivali o sandali, ma anche tronchetti bassi. Se poi vogliamo trasformarlo in una versione più elegante mettiamo una cintura sottile in vita.

Continuiamo con i modelli “lettera”

Chic senza sforzo? Bisogna scegliere il modello ad “A”. Gonna non troppo lunga però se optiamo per uno scollo poco profondo. Scollo a V e maniche a tre quarti sono la scelta giusta per l’abito che non può mancare nell’armadio.

Quindi, ecco quali vestiti primaverili indossare ora che arriva il caldo e il tepore della primavera. Siamo pronte a sfoggiare le gambe senza timore, ma facciamo sempre attenzione alle scarpe. Se vogliamo sembrare più snelle e alte il tacco è praticamente d’obbligo.

Se poi ancora non ce la sentiamo di sfoggiare vestini corti e svolazzanti i pantaloni andranno benissimo. Però evitiamo quelli lunghi e scuri, meglio un bagno di colore con quelli più di tendenza al momento.

