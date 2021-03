L’Italia è un Paese di campanili. Litighiamo fra città che distano qualche chilometro, figuriamoci tra Regioni. Ancora peggio, figuriamoci tra Regioni del Nord, del Centro e del Sud. Naturalmente, ognuno ha le proprie ragioni del cuore.

Ognuno di noi, infatti, pensa che la cucina migliore d’Italia sia quella della sua Regione, del suo Comune e forse quella della propria nonna. L’Italia è un Paese di varianti culinarie, ognuna con più o meno farina, spezie, per non parlare di quella spolverata di cannella che rende la propria torta inimitabile.

C’è però un’autorità esterna, avulsa dalle nostre logiche campanilistiche, che ha provato a rispondere alla famosa domanda. Dove si mangia meglio in Italia? In che Regione troviamo i piatti più raffinati? Nord o Sud, ecco dove si mangia meglio in Italia secondo gli esperti.

La risposta del mensile “Forbes”

Diciamo subito chi è l’assassino. Per la rivista “Forbes” la Regione in cui si mangia meglio è senza dubbio l’Emilia Romagna. A dire il vero, “Forbes” non l’ha incoronata solo come migliore Regione d’Italia. Si è spinto molto oltre, arrivando a dire che l’Emilia Romagna è la Regione in cui si mangia meglio al mondo. Lo ha decretato l’inviato della rivista, con tanto di ristoranti (per tutte le tasche e portafogli) da provare almeno una volta nella vita.

La ragione di questa scelta sembra essere molto meno ovvia di ciò che tutti pensiamo. Certamente l’Emilia Romagna è la culla del parmigiano, del prosciutto di Parma e dell’aceto balsamico. Per non parlare di lasagne, tortelli, tortellini e tortelloni. Tuttavia, ciò che ha impressionato gli esperti di “Forbes” è la maestria con cui la cucina di questa Regione è riuscita a trasformare queste straordinarie materie prime in piatti gourmet.

Poi, non dimentichiamoci che l’Emilia Romagna è disseminata di vigneti di Sangiovese (perfetto per moltissimi usi, come raccontiamo qui). Vitigno che i romani attribuivano addirittura al sangue di Giove, e diremmo noi a pieno titolo.

Nord o Sud: ecco, dunque, dove si mangia meglio in Italia secondo gli esperti.