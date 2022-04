Gli esperti hanno sempre ribadito che un’alimentazione sana e un’adeguata attività fisica potrebbero aiutarci a vivere meglio e più a lungo. Uno stile di vita corretto avrebbe, quindi, effetti benefici sia sulla prevenzione che sulla gestione di alcune patologie. Pensiamo alle malattie cardiovascolari, al diabete, all’obesità. Ma anche a tutti quei problemi che non sono considerati gravi, ma che nel quotidiano sono fastidiosi.

Pensiamo, ad esempio, ad un problema che colpirebbe almeno il 50% della popolazione sia maschile che femminile. Parliamo dei disturbi legati alle emorroidi. Le emorroidi non sono altro che dei cuscinetti di tessuto morbido vascolare che si formano nell’ultima parte dell’intestino. In condizioni normali la loro presenza non si avverte, ma quando si infiammano e si gonfiano possono provocare dolore, bruciore, ecc.

Disturbi e cause

I disturbi causati dall’infiammazione delle emorroidi sono molto fastidiosi. Infatti, oltre al dolore anale, si potrebbero riscontrare anche sanguinamento, prurito, gonfiore, e così via. Questo problema sarebbe causato non solo dai ripetuti sforzi durante l’evacuazione, ma anche dalla stitichezza, da una dieta povera di fibre, dalla gravidanza, ecc. L’accertamento delle emorroidi deve essere effettuato dal medico competente che consiglierà, in base al grado di infiammazione, la cura più adatta. Creme, farmaci o, nei casi più gravi, anche la rimozione chirurgica.

Per sgonfiare le emorroidi infiammate e ridurre il dolore ecco un rimedio naturale che aiuterebbe anche a diminuire il colesterolo

Oltre ai farmaci, ci sono molti rimedi naturali che potrebbero alleviare i dolori legati alle emorroidi. Ad esempio, possiamo introdurre più fibre nell’alimentazione, fare degli impacchi di 10 o 15 minuti con acqua tiepida (semicupi) o utilizzare delle creme di origine naturale. Anche una pianta officinale potrebbe aiutarci. Parliamo della vite rossa, nota per le sue proprietà antinfiammatorie e astringenti. È un arbusto rampicante molto comune che, secondo gli esperti, sarebbe ricco di flavonoidi. Questi aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo.

La vite rossa potrebbe essere in grado anche di favorire il rilassamento dei vasi sanguigni e alleviare i disturbi legati alle vene varicose, alla pressione alta, ecc. Ma sarebbe anche indicata per sgonfiare le emorroidi infiammate. Facciamo attenzione, perché la vite rossa potrebbe ridurre l’efficacia di alcuni farmaci e non essere indicata in caso di gravidanza e allattamento. Inoltre, un uso eccessivo provocherebbe diarrea, tosse, problemi intestinali e allergie. Prima di assumerla è necessario rivolgersi al medico di fiducia.

