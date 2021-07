Sicuramente tutti conosceremo le cimici per l’odore nauseante che emanano quando vengono schiacciate. Tuttavia, aldilà della puzza, questi insetti rappresentano un vero problema per i coltivatori.

Essi, infatti, sono tra i parassiti più pericolosi e temuti da chi possiede un orto, soprattutto per chi coltiva piante di pomodoro.

Comunque sia, non vedremo nemmeno l’ombra delle cimici sui nostri pomodori se utilizziamo questo rimedio della nonna completamente naturale, che vedremo tra poco.

Le cimici e le piante di pomodoro

In natura esistono diverse specie di cimici, ma le più diffuse nel nostro territorio sono essenzialmente la cimice verde e la cimice asiatica.

Di quest’ultima abbiamo già parlato in un precedente articolo, consigliando anche qui dei rimedi naturali per debellarle. Se si vuole approfondire, “Ecco la pianta fenomenale che terrà lontano questo fastidioso e puzzolente parassita cinese, che infesta casa, orti e balconi”.

Oggi però siamo qui per scoprire quale sia il metodo più efficace per allontanare le cimici dalle piante di pomodoro.

Queste sono, infatti, le piante preferite di questo insetto, anche se non disdegnano anche altri tipi di coltivazioni, come quelle di melanzane, zucchine e cavoli.

I danni che riescono a fare le cimici su una piantagione di pomodori sono incalcolabili. Questi parassiti, infatti, attaccano foglie e frutti rovinando l’intero raccolto e trasmettendo malattie.

Una coltivazione presa di mira da questi parassiti mostrerà subito macchie clorotiche su foglie e tessuti vegetali, nonché frutti svuotati e marci. Questo accade perché le cimici si nutrono sostanzialmente della linfa vitale di queste piante.

Esistono dei metodi naturali che venivano utilizzati anche dalle nostre nonne, che possono allontanarle.

Fra questi, uno dei più efficaci è il macerato di aglio e peperoncino, molto facile da realizzare.

Basterà frullare in un mixer 3-4 spicchi d’aglio e del peperoncino piccante. Dopo di che riversiamo il tutto in 3 litri di acqua e lasciamo macerare per qualche ora.

Una volta trascorso il tempo necessario, trasferiamo il macerato in un contenitore spray e spruzziamolo su tutte le piante. Il forte odore di aglio e la capsaicina del peperoncino terranno le cimici lontane per un po’.