Con l’arrivo della bella stagione spesso cambiamo il modo in cui mangiamo, e giustamente. Un’alimentazione che segue le stagioni è sempre più salutare. Inoltre, per contrastare il caldo intenso dobbiamo diminuire il consumo di certi cibi, come quelli grassi, e aumentare quelli ricchi d’acqua e sali minerali. Con questo in mente, oggi proponiamo un’insalata di riso deliziosa pronta in pochi minuti e senza accendere i fornelli.

Ingredienti

a) 150 grammi di salmone abbattuto;

b) 50 grammi di fagioli di soia o fagioli borlotti;

c) 50 grammi di gamberetti;

d) 75 grammi di riso per sushi;

e) 75 grammi di acqua;

f) mezzo cucchiaio di aceto di riso;

g) 1 avocado;

h) ½ mango;

l) 1 cetriolo;

m) salsa di soia q.b.;

n) sesamo q.b.

Preparazione

Quest’insalata di riso è un po’ diverso dal solito. Si tratta infatti di un piatto che è diventato molto popolare in tutto il mondo ed è originario delle Hawaii. Si tratta del poké. In realtà, nonostante sia un piatto internazionale è tutt’altro che complicato da realizzare. Si tratta in fondo di una ciotola di riso bianco con in cima tutta una serie di ingredienti generalmente crudi.

In questa ricetta, noi ne abbiamo suggerito alcuni ma possiamo sbizzarrirci con la fantasia. Il risultato sarà comunque un piatto fresco che non ha bisogno di cottura.

L’unica cosa che dobbiamo effettivamente cuocere è il riso e possiamo farne in abbondanza per utilizzarlo per altre ricette. Infatti, dobbiamo vederlo più come un contorno che dobbiamo consumare freddo.

Innanzitutto, mettiamo il riso in un colino e sciacquiamo lo sotto l’acqua corrente sinché l’acqua che ne viene fuori non sarà più biancastra. Mettiamolo in una pentola e copriamolo con 75 grammi di acqua. Chiudiamo la pentola e lasciamola andare per circa 15 minuti. Finito questo tempo il riso dovrebbe avere assorbito tutta l’acqua ed essere solo leggermente al dente. Ma questo punto aggiungiamo l’aceto di riso e se vogliamo un pizzico di sale. Cerchiamo di distribuirlo il più possibile su tutto il riso.

Adesso non ci resta che sbucciare e tagliare gli ingredienti da sistemare sopra il nostro letto bianco. Il salmone è solitamente crudo nel poké, ma se preferiamo possiamo marinarlo in un po’ di succo di limone per “cuocerlo a freddo”. E così in pochi minuti avremo ottenuto un’insalata di riso deliziosa pronta in pochi minuti e senza accendere i fornelli.

