Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato l’importanza di assumere determinati alimenti o di integrare l’alimentazione con specifici ingredienti per prevenire disturbi anche importanti. Come ad esempio nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza”. Avere uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata infatti sono i primi e più importanti passi per ottenere notevoli benefici per il nostro organismo. Tuttavia ancora gran parte della popolazione soffre di disturbi causati proprio dalla cattiva alimentazione e da uno stile di vita frenetico e disordinato.

Si stima infatti che circa il 30% della popolazione soffra di ipertensione. Questa è un fattore di rischio molto importante per malattie cardiovascolari, come ictus e infarti. Ecco perché è importante sostituire cibi grassi e ricchi di sale, nemico numero 1 dell’ipertensione, con alimenti poveri di sodio. È questo il miglior pane salvavita per combattere l’ipertensione. Gli esperti di PropiezionidiBorsa illustreranno i benefici di questo ottimo pane, ideale per chi soffre di ipertensione.

È questo il miglior pane salvavita per combattere l’ipertensione

È molto importante per chi soffre di ipertensione evitare determinati alimenti in favore di altri. Questo non vuol dire fare estreme rinunce, ma sicuramente assumere alimenti che aiutino il nostro organismo a stare bene. Seguire un regime alimentare adatto ad ognuno di noi aiuta a combattere numerose patologie come colesterolo, glicemia alta e anche l’ipertensione. Pertanto, se amiamo il pane, l’ideale per chi soffre di ipertensione è il Pane Toscano, che nel 2016 ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta.

Infatti per chi segue diete per contrastare l’ipertensione è questo il pane consigliato da inserire nel regime alimentare. È il pane perfetto perché non contiene sale, è senza additivi e conservanti. Infatti i suoi ingredienti sono unicamente farina di grano tenero di tipo “0”, acqua e lievito naturale (lievito madre). Questo pane a lievitazione naturale si ottiene dalla panificazione della farina “0” di frumento tenero toscano, che mantiene il germe di grano parte integrante. Il germe di grano, ricco di omega-3 e vitamine, è un ottimo integratore per l’organismo. Come illustrato nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti”.