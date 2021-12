Oltre alle solite pulizie di casa, ci sono alcuni oggetti che andrebbero puliti di continuo. I motivi sono tanti, ma quelli principali sono legati al cattivo odore e ai batteri che potrebbero formarsi. Uno degli esempi più esplicativi è la busta dove buttiamo l’umido. E non bicarbonato e limone, ma questo prodotto lascerà la spazzatura profumata e igienizzata nella pattumiera.

Essendo presenti gli scarti alimentari, questi in pochi giorni andranno a decomporsi, la muffa vincerà su di loro e questo diventarà il luogo preferito dai batteri. Sono processi normali e del tutto naturali, e così l’odore di umido, ogni volta che apriamo il secchio, verrà fuori. Ma come possiamo contrastare ciò? E in che modo possiamo avere comunque un luogo pulito e igienizzato?

Uno dei metodi naturali, che spesso usiamo, è il bicarbonato con qualche goccia di limone. Le proprietà assorbenti del bicarbonato di sodio sono molto famose e l’odore di limone è piuttosto forte, perfetto quindi per coprire la puzza di umido. È importante mettere sotto la busta dell’umido qualcosa che assorbi il liquido che si perde. Quindi possiamo usare o un vecchio foglio di giornale oppure della carta assorbente. Poi mettiamo il bicarbonato, il limone e inseriamo la busta. Questo metodo è quello più diffuso, ma ne esiste un altro molto valido che igienizza anche lo spazio.

Per ottenere un risultato veramente ottimo, possiamo usare un metodo alternativo al solito bicarbonato e limone. Infatti, possiamo usare l’alcool profumato igienizzante. Il procedimento è simile a quello del bicarbonato.

Prendiamo il nostro secchio e laviamolo per bene. Ora adagiamo nella parte inferiore della carta assorbente oppure della carta giornale, in modo da assorbire il tutto. È importante mettere qualcosa sotto, possiamo usare anche un vecchio panno di stoffa, che poi laviamo. Sopra spruzziamo l’alcool profumato igienizzate e poi mettiamo la busta dell’umido.

Ora avremo un secchio super profumato e igienizzato. Ovviamente ripetiamo l’operazione ogni volta che svuotiamo il contenitore. Evitiamo di lasciare la busta dell’umido per troppo tempo nel secchio, altrimenti l’odore si sentirà lo stesso. Infatti si consiglia di buttare l’umido almeno dopo 3 giorni, anche se abbiamo inserito al suo interno dei rimedi per arginare la puzza. Questi prodotti si possono trovare facilmente in qualsiasi supermercato o negozio per la casa. Ma non solo, infatti adesso quasi tutti stanno realizzando prodotti igienizzanti dopo il Covid 19.

