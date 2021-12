A spillo, quadrati, con plateau i tacchi sono da sempre simbolo di femminilità e sensualità, amati e indossati da tantissime.

Per alcune si tratta di veri e propri oggetti del desiderio, da collezionare per avere sempre a disposizione quelle perfette per ogni outfit.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La stessa Carrie Bradshaw nell’iconica serie “Sex & the City” ne ha fatto un marchio di fabbrica.

Talmente ossessionata da fare di un paio di Manolo Blahnik il suo “anello” di matrimonio con l’amato Mr. Big.

La scarpa con il tacco però non è solo in grado di completare un look per una serata, una giornata di lavoro o un colloquio.

Ciò che le rende tanto amate è anche la capacità di regalare qualche centimetro alle più minute e far apparire la figura più slanciata.

Scarpe col tacco…Gioie e dolori!

A fronte di tantissime fan dei tacchi esiste anche un’ampia fetta di popolazione femminile che li ritiene un’inutile tortura.

Ed in effetti non possiamo di certo affermare che si tratti di una calzatura adatta a lunghe passeggiate o attività.

Il dolore dei piedi infilati in un paio di decolleté vertiginose può essere davvero terribile e per alcune totalmente insopportabile.

Questo è ancor più vero se il pellame è ancora troppo stretto e non ha ancora preso la forma del piede.

Tutto questo può rendere anche la più aggraziata delle camminate molto simile a quella di un t-rex.

Per non incorrere in questo spiacevole effetto è importante saper indossare certe scarpe oppure…evitarle del tutto.

Si, perché quello che poche sanno è che non servono tacchi per sembrare più alte e slanciate, ma questi 4 semplici trucchetti di stile che oggi presenteremo.

Vediamo di cosa si tratta.

Non servono tacchi per sembrare più alte e slanciate ma questi 4 semplici trucchetti di stile

Indossare pantaloni a vita alta

Il pantalone a vita alta può far apparire più alte e snelle anche le più “rotondette”, soprattutto se si sceglie un modello “a palazzo”.

Le linee ampie, morbide e verticali sono delle vere alleate di chi cerca qualche centimetro in più in altezza.

Preferire maglie crop top

Via libera a t-shirt, felpe, maglioni e cardigan crop top.

Questo regalerà un’illusione ottica che coinvolge la parte superiore del corpo facendola sembrare più minuta rispetto al resto del corpo.

Le gambe in particolare appariranno più longilinee.

Utilizzare mini bag o borse midi

Per ottenere l’effetto desiderato è importante abbinare all’outifit anche i giusti accessori.

Via libera a borse mini o medie e al bando quelle oversize che ingrandiscono di riflesso tutta la figura.

Scegliere abiti con scollo a v

Infine lo scollo a V è perfetto per creare verticalità e allungare visivamente il busto.

Approfondimento

Come scegliere il cappotto in base al fisico per valorizzare le forme e nascondere i difetti