Ci sono tanti aggettivi che accompagnano i libri. Dai più classici, tipo bello oppure pesante, ai più ricercati, tipo coinvolgente e appassionante. Fino agli estremi, come travolgente e avvincente.

Ovviamente ce ne sono anche di tono negativo, ma vogliamo concentrarci solo sulle accezioni positive. In fondo, ognuno di noi, quando sceglie un libro, spera, se non nei classici, di arrivare almeno ai ricercati. Uno che appassioni è forse il top.

A maggior ragione d’estate, quando si dedica più spazio alla lettura, soprattutto durante le vacanze. Certo, il cellulare ha preso molti di quegli spazi, ma, dall’altro lato, ci dà anche la possibilità di leggere attraverso di esso.

Sfogliare un libro, per molti, è ancora meglio che farlo scorrere. La comodità, il volume e, soprattutto, il numero che ne possiamo avere all’interno dei nostri dispositivi, però, fa optare sempre più persone per una fruizione diversa. Per non parlare, ovviamente dei costi decisamente più contenuti. Stando sempre attenti, però, soprattutto di sera, a non mettere il cellulare sul comodino, prima di coricarsi, onde evitare problemi.

Oggi andremo a presentare un libro di uno scrittore italiano che ha tutto per diventare un vero e proprio best seller dell’estate. Stiamo parlando de La settima luna, il cui autore è Piergiorgio Pulixi. Nato in Sardegna, egli vi ambienta qui un thriller psicologico davvero molto interessante.

Non un semplice giallo ma un vero e proprio thriller psicologico questo libro da leggere tutto d’un fiato nella prossima estate

La storia inizia proprio sull’isola, ma si trasferirà presto nella Bassa Padana. Due scenari molto differenti a far da sfondo a un giallo appassionante. Il protagonista è il vice questore Vito Strega, insieme ai suoi collaboratori.

Mentre sta festeggiando la nascita di una nuova unità investigativa in Sardegna, viene raggiunto dalla notizia di un efferato crimine nel Parco del Ticino. A centinaia di chilometri di distanza, in un contesto totalmente diverso, viene ritrovato il corpo di una donna. Con le mani legate dietro alla schiena e una maschera bovina in testa.

Identico in tutto e per tutto a un delitto commesso anni prima in Sardegna. Per questo, a indagare viene chiamato proprio Strega, che si dirige verso la Lombardia alla caccia di un assassino che, forse, non gli è sconosciuto.

Anche perché quel caso ha sconvolto la vita del vicequestore e della sua squadra. Un ritorno al passato, inquietante e con molti punti interrogativi. Cosa lega i due casi a così tanti anni e chilometri di distanza? Quali altri incubi dovrà rivivere Strega? Chi è l’assassino che lo sta aspettando?

Per scoprire le risposte a tutti questi quesiti, sarà necessario immergersi in questo libro. Non un semplice giallo ma un vero e proprio thriller che porterà il lettore alla scoperta di una verità davvero sorprendente.

Lettura consigliata

