Il Mondo enologico come sappiamo ha un punto di riferimento in Vinitaly, evento fieristico appena conclusosi. La manifestazione internazionale è, infatti, in grado di attrarre a Verona esperti, sommelier e produttori di vino. La creme de la creme, riunita in Veneto, detta legge in tutto il Mondo enologico su tendenze e nuove mode.

Non un bianco né un rosato e nemmeno un rosso, è questo il vino più alla moda e richiesto del momento

Ad aprile è andata in scena il Wine Orange Festival con eventi dedicati ai maggiori produttori di Orange wine. In questo articolo conosceremo più approfonditamente il fenomeno Orange Wine e il motivo per cui sta riscuotendo tanto successo.

L’Orange Wine

Il vino arancione in realtà è vino bianco macerato. I maggiori produttori sono Paesi a est nelle immediate vicinanze dell’Italia come Slovenia, Serbia, Croazia e Grecia. Questi vini stanno letteralmente spopolando anche in mercati enologici maturi come quello francese, spagnolo, tedesco o statunitense. Inutile dire che i più interessati a questo vino siano i giovani, amanti della vita mondana e metropolitana. Come abbiamo visto il vino arancione è sempre un vino a bacca bianca ma per macerazione del mosto è più simile ad un rosso. Viene lasciato sulle bucce e sui lieviti a lungo e qui sviluppa il tipico colore.

Come si presenta all’olfatto e al palato

L’Orange wine o vino arancione è particolarmente beverino. Al naso si presenta con i tipici sentori di frutta dei bianchi moderni che piacciono ai giovani. Al palato invece ha una struttura più simile ad un rosso. Il tannino sviluppato con la macerazione sulle bucce è ben presente.

Con cosa si abbina l’orange wine?

Questo vino potrebbe essere considerato come il vino che mancava. Ci sono infatti dei cibi “problematici” per quanto riguarda l’abbinamento con il vino. Fra questi troviamo la cucina etnica e la cucina particolarmente speziata. Il vino dal color ambrato si sposa benissimo con questi piatti. Non dimentichiamo poi i formaggi molto stagionati e saporiti. Inoltre è indicato per l’abbinamento con le zuppe di pesce.

Giovane ma antico

Sebbene il vino arancione sia la tendenza del momento, la sua storia è antichissima. Il vino arancione veniva prodotto in Georgia in anfore di terracotta il cui interno era spalmato con la cera d’api. Una volta riempite venivano posti in buche sottoterra a fermentare. In queste Regioni ancora si produce così.

Non un bianco né un rosato e nemmeno un rosso: è l’orange wine il vino del momento.

Lettura consigliata

È incredibile che questi vini rossi si abbinino al pesce meglio dei bianchi