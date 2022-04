La spiaggia è un richiamo irresistibile per chi pensa già alle vacanze estive o vuole solo godersi un weekend all’aria aperta all’insegna del relax. Le coste italiane offrono itinerari in grado di soddisfare tutte le richieste e tutte le esigenze. C’è chi desidera luoghi molto frequentati e chi non ama il caos ma preferisce un contatto più intimo e diretto con la natura e cerca un mare quasi selvaggio e incontaminato per una vacanza molto slow, da gustare con lentezza.

Siti archeologici nel cuore della macchia mediterranea

Nel basso Lazio il nostro itinerario, proposto dagli Esperti della Redazione, potrebbe iniziare proprio dal Parco nazionale del Circeo, che si estende sul promontorio che porta lo stesso nome. È un territorio straordinario per gli amanti della natura e dell’archeologia. È qui che la maga Circe scelse la sua dimora, come ci racconta l’Odissea. Un luogo paradisiaco in cui gli uomini venivano tramutati in porci dopo essere stati ammaliati dal potere seduttivo della maga. Tutti tranne Ulisse, che sfuggì all’incantesimo e fece innamorare di sé la spietata seduttrice.

Nel promontorio del Circeo ogni angolo parla di questa storia antica, ma sempre attuale, di amore e seduzione. A cominciare dal punto più alto del promontorio che ospita l’Ara di Circe. L’itinerario archeologico può proseguire con la visita dell’Acropoli, la Piscina di Lucullo e la Villa di Domiziano.

Il Parco è stato riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità per la sua straordinaria biodiversità e per la presenza di habitat naturali interconnessi in un singolare e magnifico equilibrio. Vi è conservato un tratto di macchia mediterranea, con la presenza di gigli e canneti, che ospita diverse varietà di uccelli migratori e stanziali e animali selvatici come daini e cinghiali.

Spiagge dorate digradanti nell’acqua cristallina e parchi naturali che custodiscono magnifici gioielli storici in questo angolo paradisiaco da visitare in primavera

Verso Sud, lungo la riviera di Ulisse, una tappa d’obbligo è Sperlonga, un borgo a picco sul mare. La spiaggia di sabbia candida ne fa una meta turistica molto apprezzata non solo attualmente, ma anche nell’antichità. È qui che l’imperatore Tiberio fece costruire la sua residenza estiva, di cui rimangono i resti. Porta il suo nome la grotta che ospita anche una piscina appartenente al complesso residenziale.

La vera bellezza del luogo, infatti, è proprio la costa, che conserva angoli di grande suggestione. Tratti rocciosi che nascondono calette isolate si alternano a spiagge dorate digradanti nell’acqua cristallina.

Le proposte gastronomiche sono semplici e gustose e attingono ai sapori del mare. Pizza con polpo e olive, spaghetti al basilico o ai frutti di mare regalano al palato il gusto di una tradizione poco artefatta ma basata sulla qualità di pochi, semplici ingredienti.

