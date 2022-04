A maggio ci aspettiamo sempre tante cose. Chi ha una famiglia con dei figli sa che è quasi la fine dell’anno scolastico e conviene incominciare a pensare alle vacanze. Chi invece è single, spesso comincia la dieta o cerca comunque di rimettersi in forma per la famosa prova costume. Invece, chi ha un orto semina o trapianta molte cose per avere un’estate con moltissimi prodotti.

Ci sono, però, alcune persone che indipendentemente dalle loro passioni o dai loro interessi vivranno un mese di maggio molto intensamente. La fortuna li accompagnerà e otterranno grandi successi. Infatti, maggio partirà col botto per l’Ariete ma attenzione alla pioggia di soldi per altri due segni dell’oroscopo.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno pian piano riprendendo energia dopo settimane di stallo e demotivazione. La loro tenacia, unita alla caparbietà con cui sanno affrontare le difficoltà della vita, è alla base del prossimo successo personale. Infatti, le stelle indicano che a partire dalla prima settimana di maggio, e poi per tutto il mese, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un periodo molto fortunato.

In particolare, le energie riprese permetteranno uno sviluppo personale davvero intenso, soprattutto nel mondo delle relazioni interpersonali. La creatività, altro elemento tipico del carattere dell’Ariete, giocherà un ruolo fondamentale nella costruzione di nuovi legami. Parliamo di amicizia ma anche di sentimento, di relazioni puramente nuove o anche rinnovate e migliorate in qualità. Conoscere delle persone nuove darà all’Ariete ancora più grinta e riuscirà a rendere queste persone davvero invincibili.

Maggio partirà col botto per l’Ariete ma attenzione alla pioggia di soldi per il Sagittario e Acquario

Altro segno molto fortunato è il Sagittario. In questo caso, però, il Sagittario non avrà a disposizione la possibilità di fare delle nuove conoscenze. Infatti, questo segno a maggio sperimenterà i benefici del controllo delle proprie emozioni.

Segno estremamente sensibile e volitivo, il Sagittario a volte pecca di troppa poca prudenza. Specialmente in ambito economico e finanziario, spende troppo velocemente. Invece, pensandoci un po’ di più il Sagittario non solo riuscirà a evitare delle spese impreviste ma farà anche degli ottimi investimenti, che gli porteranno molti soldi.

L’Acquario, invece, avrà davanti a sé due possibilità. Molto probabilmente riuscirà a ottenere un avanzamento di carriera o un nuovo posto di lavoro. Naturalmente, ci saranno le tipiche valutazioni del caso da fare, anche perché probabilmente il nuovo posto di lavoro potrebbe non trovarsi nella stessa città.

