Lavare il bucato, come sappiamo, può essere un’azione noiosa e frustrante, dato che non sempre otteniamo i risultati desiderati.

Ovviamente è importante dare la giusta cura mentre si stendono i capi, specialmente nel periodo estivo quando ricevono la luce del sole in maniera diretta.

Questa, infatti, può diventare un pericolo per il nostro bucato in quanto può causare la comparsa di segni che sono poi difficili da mandare via.

Inoltre, quando le temperature aumentano, produciamo più sudore che inevitabilmente si deposita sui tessuti lasciando tracce visive e anche olfattive.

Non tutti sanno come lavare il bucato estivo in poche mosse senza rovinarlo

La cosa fondamentale è leggere attentamente le istruzioni per il lavaggio dei nostri capi, soprattutto per quanto riguarda la temperatura consigliata.

Ovviamente, dovremo lavare a mano il bucato più delicato, mentre potremo tranquillamente mettere in lavatrice i capi più resistenti.

Un consiglio è quello di non impostare la centrifuga, così potremo facilitarci il lavoro, evitando persino di stirarli.

Inoltre, è importante dividere le ceste della biancheria sporca in base al colore (scuri, chiari, colorati e bianchi) così sarà più semplice e meno rischioso rovinare quella più delicati.

In estate è preferibile indossare capi leggeri e fatti di un materiale, come il lino, la seta o il cotone.

Molto diffuso è il cotone leggero e traspirante che, se bianco, può essere lavato fino ai 90 gradi, mentre se colorato fino a 60. Poi impostiamo un risciacquo e una centrifuga a breve durata.

Il lino invece conferisce freschezza alla pelle. I capi bianchi possono essere lavati fino a 60 gradi, mentre quelli colorati fino a massimo 40, ma con il ciclo delicato.

La seta è il tessuto più delicato. Per proteggere i capi, avvolgiamoli in una retina, prima di metterli nella lavatrice, avviando un ciclo per delicati, con temperatura 30 gradi.

Non tutti sanno come lavare il bucato estivo in poche mosse senza rovinarlo ed è meglio prevenire, preservando il loro stato e risparmiando denaro.

Costumi

I costumi, infine, si proteggono mettendoli in lavatrice dopo ogni 6 lavaggi a mano, solo in questo modo elimineremo totalmente il sale o il cloro.

Si può optare per un lavaggio a 30 gradi a freddo e senza centrifuga. È preferibile avvolgere il capo in una retina.

