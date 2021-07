Le persone che non hanno sofferto d’ansia in quest’ultimo anno sono assai rare. Purtroppo la situazione vissuta a livello globale durante i passati confinamenti ha causato un incremento degli stati di ansia.

Le cause sono molto semplici e ce ne sono diverse. In generale l’ansia è un sistema di allarme che esplode nel momento in cui sentiamo un pericolo. Spesso succede che le sensazioni percepite siano molto intense e incontrollabili, apparentemente senza motivo.

Scacciamo l’ansia con questi 2 complementi naturali che ci daranno sollievo

Per ansia generalizzata o sintomi abbastanza lievi possiamo aiutarci con dei complementi naturali. In caso in cui gli attacchi siano frequenti e quasi al pari di un attacco di panico, è consigliabile un sostegno psicologico.

L’inositolo si è rivelato molto utile nel processo di guarigione degli stati d’ansia. I complementi di inositolo sembrano più efficaci di un antidepressivo della famiglia di inibitori di ricaptazione di serotonina e della fluvoxamina.

Il 5-HTP o triptofano è un amminoacido poco conosciuto costituente delle proteine. Nel cervello viene trasformato da un enzima e qui si crea il cosiddetto 5-HTP. Questo acido poi è a sua volta trasformato in presenza di vitamina B6 in serotonina. Quest’ultima è la sostanza chimica che induce stati d’animo di felicità e benessere.

Un’altra soluzione naturale per scacciare l’ansia

Se scacciamo l’ansia con questi 2 complementi naturali che ci daranno sollievo e pratichiamo sport avremo grandi risultati. L’attività fisica produce infatti altre sostanze chimiche come le endorfine e la serotonina che ci fanno sentire bene.

Anche un’alimentazione sana e povera di grassi sarà fondamentale per supportare l’abbassamento degli stati d’ansia. Ci sono cibi che sviluppano naturalmente endorfine e serotonina, come ad esempio il cacao. Non è una leggenda che il cacao magro e il cioccolato fondente producano felicità, non solo per le donne durante il loro ciclo mestruale.