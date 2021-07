Nella stagione più calda dell’anno, tornano di moda i pantaloni leggeri, freschi e comodi. Tra gli shorts e le minigonne, uno stile si fa largo nel mondo della fashion, ovvero i pantaloni a righe.

I pantaloni in tessuti leggeri, ampi e comodi acquistano stile e bellezza grazie a questo design iconico e classico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Incredibile ma vero i pantaloni a righe sono la tendenza per l’estate 2021

Il punto forte dei pantaloni larghi è la freschezza, ma a volte si rischia di cedere alla comodità perdendoci in gusto e stile. Ecco perché, le righe si adattano perfettamente ai pantaloni larghi, donando loro delle geometrie eleganti e perfette per ogni stile.

I colori preferiti sono chiari, caratterizzati da tonalità pastello molto chiare, su cui le righe risaltano con facilità. Un classico che dovremmo tutti avere nei nostri armadi sono i pantaloni a righe bianchi e blu in stile marinaro.

Per quanto riguarda lo stile, i pantaloni a righe si adattano a quasi tutto, dallo stile sportivo allo chic.

Non solo pantaloni

È proprio vero che sono i pantaloni a righe la tendenza per l’estate 2021, e anche se pare incredibile non sono solo i pantaloni ad arricchirsi di questo motivo. Infatti, anche i vestitini, gli abiti lunghi e le gonne a righe sono tra gli stili più ricercati quest’estate. Anche l’intimo ed i costumi da bagno si adattano alla moda del momento, con completini a righe mai visti prima.

Il bello delle righe è che non serve arricchire l’outfit con accessori, da sole bastano per rendere unico e accattivante il nostro stile. L’unico tocco di classe per completare lo stile, soprattutto se si opta per un classico pantalone a righe bianche e blu, è il rossetto rosso. Per dare un tocco di classe in contrasto con i colori dell’outfit, che risalterà agli occhi di tutti.