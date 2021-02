Non tutti sanno che una manopola sotto la sedia d’ufficio può cambiare tutto

Che cos’è quella manopola che si trova sotto la sedia d’ufficio e come può cambiare tutto? L’importanza di un’ottima seduta in ufficio è fondamentale, anche per l’umore di chi ci si siede.

Durante l’orario di lavoro, se non si presta attenzione alla postura, non solo ci si può ritrovare ad avere mal di schiena, torcicollo e gambe intorpidite, ma anche perdita di concentrazione, quindi affaticamento ed infine inefficienza.

Ecco perché è importante avere una postura idonea che permetta alla nostra schiena di non affaticarsi durante le ore di lavoro. Una di queste soluzioni e un ottima sedia d’ufficio da regolare in base alle proprie esigenze.

La sedia dovrà essere più comoda possibile, date le ore in cui si sta seduti. Per questo motivo bisognerà iniziare a regolarla posizionando il sedere su tutta la seduta e appoggiando la parte lombare sullo schienale. Dopo questo passaggio, da seduti, regolare l’altezza, tirando verso l’alto o verso il basso, la levetta sul lato destro sotto la seduta.

Bisognerà tener presente che i piedi dovranno essere ben appoggiati a terra e l’angolo del ginocchio dovrà essere perfettamente a 90°.

Ecco a cosa serve la manopola misteriosa sotto la sedia d’ufficio e come può cambiare in meglio la seduta

La maggior parte delle persone, non sa cosa sia la manopola sotto la sedia o addirittura non ne è proprio a conoscenza. Questa manopola, permetterà di regolare l’inclinazione della schiena e di essere costantemente accompagnati nei movimenti dallo schienale.

Questo tipo di sedie vengono chiamate oscillanti proprio perché spingendo indietro la schiena, la seduta si inclinerà senza dover applicare forza accompagnando la schiena per un confort maggiore.

Per questo motivo la manopola sotto la sedia dovrà essere regolata in base alla durezza, quindi alla forza che si dovrà applicare per inclinare la sedia. L’inclinazione non dovrà ne essere troppo forte, ne troppo leggera per non sbilanciarci all’indietro.

Quindi, avvitando la manopola, l’oscillazione sarà più frenata e quindi si dovrà impiegare più forza, mentre svitando la manopola l’oscillazione sarà più libera e morbida. La funzione dell’oscillazione permetterà di avere un completo supporto per la zona lombare e la schiena dritta, di conseguenza una postura corretta.

