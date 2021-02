Negli ultimi anni purtroppo gli orologi non sono stati venduti allo stesso modo del passato. Questo perché, tra le altre cause, gli smartphone hanno sostituito la loro funzione, mostrando in bella vista sullo schermo la data e l’ora esatta. Il futuro della tecnologia inoltre non si sta indirizzando ovviamente verso orologi analogici, bensì su veri e propri computer talmente piccoli da poterli portare al polso. Nonostante ciò però, sono tanti quelli a portarne ancora uno classico, comprendendone il valore e l’assoluta eleganza.

Fastidiosi graffi

Infatti niente come un affascinante orologio può donare a chi lo indossa quel tocco di stile che permette di fare la differenza. Per questo cerchiamo di conservarli con attenzione, di modo che col tempo non rischino di rovinarsi. Può però capitare che fastidiosissimi graffi appaiano sul vetro dell’orologio, rovinando così l’immagine del nostro accessorio. Se ci troviamo in questa situazione, potrebbe tornar utile ascoltare questo ottimo consiglio. Infatti se abbiamo dei graffi sull’orologio non possiamo non tentare questo sorprendente rimedio.

L’aiuto del dentifricio

Dunque, prima di allarmarci cercando in tutti i modi di risolvere la situazione portando il nostro orologio in negozio, capiamo se è possibile adottare il metodo che andremo a spiegare. Si tratta infatti di una soluzione del tutto casalinga, e dunque economica, che in alcuni casi si rivela ottima per questo tipo di problemi. Infatti se abbiamo dei graffi sull’orologio non possiamo non tentare questo sorprendente rimedio. Forse non lo sappiamo, ma il dentifricio che abbiano in casa possiede delle proprietà abrasive, che utilizziamo proprio nel lavaggio dei nostri denti. Difatti allo stesso modo in cui elimina impurità e altre componenti dal nostro smalto dentale, il dentifricio può aiutarci anche nel caso di graffi sui vetri.

Attenzione però, dobbiamo assicurarci di utilizzarne uno che non sia granuloso, altrimenti andremo a peggiorare il problema. È inoltre importante assicurarsi che i graffi che vediamo non siano troppo grandi, e di conseguenza profondi, perché in quel caso rischieremo di far entrare in contatto il liquido con il meccanismo. In questi casi infatti, dove la situazione è particolarmente seria, la cosa migliore è rivolgersi ad un professionista.

Ma se, invece, notiamo che siamo di fronte a graffi superficiali che non presentano una particolare profondità, possiamo senza problema aiutarci con questo metodo. Dunque versiamo il nostro dentifricio non granuloso su un asciugamano e, con delicatezza, andiamo ad applicarlo sul vetro dell’orologio. Spalmiamolo eseguendo dei piccoli movimenti circolari e, dopo qualche minuto, andiamo a rimuoverlo con della carta assorbente. Già dopo un’applicazione dovremo essere in grado di notare delle differenze, liberandoci finalmente dei segni. Dunque se abbiamo dei graffi sull’orologio non possiamo non tentare questo sorprendente rimedio.