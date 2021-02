È fondamentale essere consapevoli che la vita è una continua evoluzione e un costante cambiamento.

Le cose non restano mai le stesse, le circostanze cambiano e cambiamo anche noi.

Vogliamo cambiare in meglio ed essere felici?

Per essere felici bisogna accettare e lasciarsi le cattive esperienze nel passato e fare pace con esse. Perché è fondamentale saper perdonare per stare bene.

Per essere felici bisogna imparare a perdonare.

Perché è fondamentale saper perdonare per stare bene

Saper perdonare significa entrare in connessione con il dolore. Accettare la rabbia è il primo passo per riuscire poi a lasciarla andare definitivamente.

Una volta che avremo deciso di lasciarla andare arriverà il momento in cui inizieremo a stare bene.

Questo vuol dire rinunciare alle punizioni o alle vendette nei riguardi di chi ha sbagliato nei nostri confronti.

La problematica principale sta nel perderci l’opportunità di goderci a pieno le gioie della vita proprio perché siamo immersi nella nostra rabbia.

Perdonare non è un regalo a chi ci ha fatto un torto bensì un dono che facciamo a noi stessi.

Perché diciamo che ci stiamo facendo un dono?

Perdonare porta benessere fisico, in questo modo avvertiremo immediatamente minore stanchezza, stress e depressione.

Ci libereremo di tutte quelle emozioni auto distruttive come rabbia e ansia.

Non è facile iniziare questo processo ma è anche fondamentale se vogliamo vivere la vita al meglio.

Pian piano impareremo a muoverci verso un modo di essere più armonioso e confortevole che porterà molta più gioia nella nostra vita.

Diamoci prima di tutto del tempo. Non possiamo pretendere di riuscire in poco tempo a cambiare la nostra vita.

Dobbiamo essere convinti della nostra scelta e lavorarci ogni giorno per ottenere i risultati.

Concentriamoci nel nostro nuovo qui e ora, così come si presenta. E non cerchiamo sempre un rifugio in un passato doloroso o nel futuro incerto.

Ecco perché è fondamentale perdonare per stare bene. Solo così saremo in grado di prendere in mano le redini della nostra vita ed essere davvero felici.