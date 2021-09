Un consumo eccessivo di carne, a prescindere dalla nostra tipologia di dieta alimentare, non è proprio consigliatissimo per la nostra salute. Ma spesso, per sostituire le proteine animali con quelle vegetali, sembra essere necessario avere una buona inventiva.

In realtà, non è esattamente così. La cucina vegetariana ci offre una vastissima varietà di cibi e combinazioni e noi siamo desiderosi di sperimentarli tutti.

Come preparare le buonissime cotolette vegetali a base di ceci e zucca

Non aspettiamoci le classiche cotolette, ma anzi, un pasto diverso e dal sapore tutto autunnale. La combinazione di ceci e zucca è una ricca di fibre, proteine e vitamine ed è anche molto buona. Vediamo, quindi, come preparare le buonissime cotolette vegetali a base di ceci e zucca e gli ingredienti per 5 porzioni.

Tutto quello che ci servirà

200 gr di zucca rossa pesata da cotta e sbucciata;

130 gr di farina di ceci;

sale;

pepe.

Per la panatura:

Farina di mais,

pangrattato;

un pizzico di sale;

pepe.

Il procedimento

Schiacciamo una zucca già cotta al forno e privata di semi e buccia in una pirofila, aggiungendo a mano a mano la farina di ceci e il sale. Impastiamo con le mani fino ad ottenere una poltiglia abbastanza densa e senza grumi.

Creiamo delle palline e paniamole con una panatura di farina di mais, pangrattato, sale e pepe e diamogli la tipica forma della cotoletta.

Dopo di che, in una padella, facciamo soffriggere dell’olio extravergine d’oliva con un ciuffetto di rosmarino per insaporire la frittura. Attenzione, però, a non bruciare il rosmarino, per non dare alle nostre cotolette un retrogusto amarostico.

Facciamo friggere fino a doratura le cotolette su ambedue i lati e impiattiamo con un ciuffetto di rosmarino fresco, ed il gioco è fatto. Cotolette vegetali facilissime da preparare e pronte da gustare.

