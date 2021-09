C’è un prodotto di stagione che non è né frutto né ortaggio ma appartiene alla famiglia dei Mycetae (miceti). Parliamo dei funghi nel loro pieno vigore proprio in questo periodo, sono amatissimi da molti e rappresentano una vera delizia per il palato. Tra l’altro tra i micronutrienti, i funghi sono ricchi di vitamina A, B e C. Contengono anche calcio, fosforo e magnesio. È sempre opportuno non improvvisarsi raccoglitori di funghi per il loro consumo ma preferirne l’acquisto perché di solito i funghi in vendita sono controllati dall’ASL. E per la raccolta occorre un tesserino di autorizzazione. Ma quello che in questa sede ci preme sottolineare è l’impiego dei funghi per il benessere estetico del corpo. Difatti non tutti sanno che questo prodotto di stagione può illuminare la nostra pelle.

La cosmesi

Il Mondo del beauty rende conto dell’impiego dei funghi nella cosmesi. Infatti, grazie al contenuto di vitamine, sali minerali e sostanze antinfiammatorie pare riescano a svolgere un’importante funzione anti aging. Avrebbero poi effetti antiossidanti, anti-invecchiamento, illuminanti, idratanti e antinfiammatori.

Alcuni prodotti dermatologici, ad esempio, sono a base di acido cogico che deriva dai funghi e serve per eseguire dei peeling. Tecnicamente la descrizione di alcuni di questi prodotti in commercio e in vendita anche in farmacia, fa riferimento al fatto che l’acido cogico è un agente depigmentante. Cioè andrebbe a degradare la melanina svolgendo un’attività antiossidante. Ovviamente per l’impiego di questi prodotti di cosmesi specifici, soprattutto in casi di macchie cutanee, è meglio scegliere consultando prima un dermatologo.

Quali tipi di funghi sono più in uso

Tra i funghi che maggiormente trovano impiego in cosmetica c’è il conosciutissimo Ganoderma ludicum, il Tuber aestivum (tartufo nero). Poi il tartufo nordico e il tremella fuciformis. Il primo (degli ultimi due) avrebbe proprietà lenitive, il secondo è molto usato nella cosmesi coreana perché avrebbe capacità di idratare e schiarire. Molti cosmetici a base di funghi (per lo più derivati) sono in commercio da tempo e spesso rappresentano prodotti di nicchia per la particolare efficacia.

Qualche volta anche per il prezzo. Ovviamente le nostre informazioni provengono dal monitoraggio e dall’approfondimento delle etichette di prodotti in vendita. Sono dati di carattere generale. Per chi ha problemi di allergia o particolare sensibilità cutanea, è sempre meglio chiedere prima una consulenza dermatologica o consultare un cosmetologo. Intanto il Mondo della cosmesi offre una varietà di altri prodotti a base di ingredienti naturali e possiamo approfondire anche in merito alla diffusione dei cosmetici a base di banana rosa per un effetto anti età. La natura quindi riesce a sposarsi con la bellezza ed è un bene conoscere ingredienti e qualità utili.